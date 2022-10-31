«Пожалуйста, помогите найти сына!»: школьники отыскали пропавшего подростка по просьбе его мамы

Владислав вместе с другом принялись прочесывать подъезды и подвалы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

«Пожалуйста, помоги найти моего сына!» - на номер телефона Влада Журавкова мама 14-летнего школьника Ивана Громова (фамилия и имя изменены – прим. Ред.) наткнулась в собственной телефонной книге. Обследовать гаджет – все, что ей и оставалось. Ребенок ушел из дома. Как? Куда? Зачем? Женщина не знала. Больше суток подросток вообще не выходил на связь. Сам не звонил, трубку, когда звонила мама, не брал. Пролистывать контакты сибирячка решила от безысходности. Да, участковый о пропаже подростка был уже в курсе, велись поиски, но и сама сидеть на месте не желала. «Наверняка найдется тот, кто сможет помочь!» - решила мама Ивана. Как знала!

- Я познакомился с Ваней около года назад, - рассказывает девятиклассник Владислав Журавков. - Бывал в гостях, тогда и познакомился с мамой, она записала мой номер на всякий случай. И вот он представился. Голос по телефону был сильно расстроенным. Она спрашивала, не знаю ли чего-то о Ване. Чувствовалось, как она переживает за сына.

Влад решил помочь. Несмотря на то, что уже был довольно поздний вечер, он тут же отправился на поиски. В компанию взял друга. Первым делом, подростки набрали номер Ивана, он ответил сразу. По звукам эха на другом конце телефона они догадались, что Иван находится где-то в глухом помещении. Ребята сначала принялись прочесывать подъезды и подвалы. Параллельно разговаривая с Ваней по телефону, ребята выяснили, что все это время он находился в квартире у знакомых. Тогда подростки придумали план. Предложили Ване встретиться и прогуляться по городу. Тот согласился. В итоге подростки привели приятеля к назначенному месту, где их уже ждала мать Ивана и местный участковый.

Как рассказывает Владислав, сам подросток, конечно, не был в восторге от такой «подставы». На звонки мамы он не отвечал сознательно. Почему ушел из дома – неизвестно. Возможно, на что-то обиделся. А вот сотрудники полиции оценили поступок подростков. На днях они выразили Владиславу и его другу слова благодарности.

Несмотря на то, что уже был довольно поздний вечер, Владислав тут же отправился на поиски. Фото: из личного архива Владислава Журавкова

- Я, конечно, не ожидал, - признается Владислав. – Когда об этом узнали мои знакомые, в том числе сверстники, многие поддержали наш поступок. А я не считаю, что сделал что-то особенное. Просто хотел помочь маме Вани. И мне кажется, что любой бы повел себя также на моем месте!

Кстати, сам Иван на своего старшего товарища обиды уже не держит. Более того – еще более подружились. Например, Владислав научил Ивана работать с инструментами! Теперь ребята после школы вместе занимаются рубкой дров для местных жителей, зарабатывают копеечку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники из Бурятии спасли спящих пенсионеров из горящего дома (подробнее)

Полицейский вместе с подростком помог упавшему в Ангару школьнику в Иркутске (подробнее)