Фестиваль «Байкальские пельмени» 2022: ешь, готовь, люби!

Фото: Анна Куликова.

Мясорубка-батл, дегустация деликатесов и чемпионат по скоростному поеданию пельменей, - зрители и участники фестиваля могут смело утверждать, что теперь видели все! Или почти все. А если вы пропустили это грандиозное событие, скорее выписывайте названия вкусняшек и ищите их в магазинах. Все уже попробовано!

Меню от шефа

Как обычно, фестиваль открыла шеф-повар ресторана-энотеки BarDo Александра Кириллова. Она известна в ресторанном мире Иркутска тем, что использует для своих блюд только локальные продукты, но с необычной обработкой и новыми технологиями, что позволяет создавать настоящие гастрономические шедевры.

Фото: Анна Куликова.

На этот раз Александра Кириллова порадовала гостей:

- Сырниками с клубникой, люля-кебабом с томатной начинкой и митболами с грибами от Усольского свинокомплекса, крупнейшего в Иркутской области предприятия по производству, переработке и реализации мясопродуктов из охлажденной свинины собственного производства. Каждый день предприятие выпускает более 85 тонн мясной продукции.

- Куриным шницелем в сыре и пухлявчиками с сыром от «Саянского бройлера», лидера по производству экологически чистого мяса цыплят-бройлеров в Иркутской области. Предприятие многопрофильное: собственное производство, переработка и фирменная торговля. Производит более 30 тысяч тонн мяса птицы и полуфабрикатов ежегодно.

- Бифштексами от торгово-производственной компании «Марчук», где готовят более 500 наименований продукции, и не только мясных полуфабрикатов, но также хлеба, выпеки для жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.

Отличная демонстрация, как приготовить вкусные и оригинальные блюда в считанные минуты! Кстати, все приготовленные яства гости фестиваля смогли попробовать на дегустации.

Фото: Анна Куликова.

Угостили по-соседски

Рядом яствами делились друзья «Комсомолки» - представители разных национально-культурных центров. Блюда изе теста и мяса ведь есть практически в любой кухне мира! На польском, литовском и татаро-башкирском столах красовались балеш, перемяч, татарские приправы и даже подобие пельменного тортика.

И это еще не все! Красный борщ по-польски с ушками, приготовленный представителями польской культурной автономии «Огниво», произвел настоящий фурор на дегустации. А разносолы от литовского национально-культурного центра «Швитурис» понравились даже самым искушенным гостям фестиваля.

Фото: Анна Куликова.

Вкусное, сытное, свое

Особенно людно у столов партнеров фестиваля, местных производителей, названия которых давно у всех на слуху. Их блюда пробовали с конкретной целью - найти потом такие же на прилавках. Самые популярные получили заслуженные награды:

- Пельмени «Как у бабушки» и «Домашние» от СХАО «Белореченское» - диплом в номинации «Народный выбор»;

- Три вида пельменей, «Русские», «Байкальские» и новинка «Городские» от СХПК «Усольский свинокомплекс» - дипломом в номинации «Гарантия качества»;

- Пухлявчики с сыром и куриный шницель от «Саянского бройлера» - дипломом в номинации «Попробуй - полюбишь»;

- Манты «Императорские», пельмени «Говяжьи» и бифштекс от торгово-производственной компании «Марчук» - диплом в номинации «Гастрономическая находка»;

- Сметана от ООО «ВИТА», уникальный продукт с чистым и нежным вкусом, который усваивается быстрее и легче, чем сливки, и в 10 раз содержит больше витаминов А и Е, чем молоко, - диплом в номинации «Вкусно и полезно».

От такого изобилия у гостей фестиваля разбегались глаза и текли слюнки, многие успевали выспрашивать рецепты.

- Мы попробовали татарские беляши, очень вкусные, - делятся впечатлениями гости фестиваля Валентина и Владимир Антоновы. - Еще очень впечатлил польский червонный суп с ушками, а у литовцев понравилось блюдо из черного хлеба с тмином, залитое сметаной. Все это под грибочки. Невероятная вкуснятина!

Фото: Анна Куликова.

Мясорубка на скорость

Поели - можно и подвигаться! Сначала на мясорубка-батле, который проводился совместно с СХАО «Белореченское». Все просто: участникам нужно было собрать мясорубку на скорость. В качестве спортивных снарядов использовались «агрегаты» 62-го и 80-го годов прошлого века и их более современная коллега. Тут без большого опыта на кухне не обойтись!

А тем, кто в кухонной утвари не мастак, помогали веселиться творческие коллективы:

Осенью в дождливый серый день

Поманил меня большой пельмень.

Ароматом он своим завлек,

Я бегу к нему не чуя ног!

Как вам такая вариация песни «Лесной олень» от ансамбля «Ивушка»? Между прочим, она стала негласным гимном «Байкальских пельменей».

Фото: Анна Куликова.

Блюдо дня

«Я быстро ел пельмени, пока не женился. А когда женился, начал есть их еще быстрей», - откровенно признался Александр Буланов, постоянный участник скоростного поедания пельменей. Он знает, о чем говорит, ведь Александр - пятикратный чемпион фестиваля! В этот раз к профессиональному «поедателю» присоединился и его отец. Также в конкурсе приняли участие два студента и представитель татаро-башкирского культурного центра.

Борьба была нешуточной, пельмени только и успевали мелькать, но никто так и не смог переесть действующего чемпиона. Александр в шестой раз стал абсолютным победителем по скоростному поеданию пельменей. С чем его и поздравляем! «Пельменный батл» прошел совместно с СХПК «Усольский свинокомплекс».

Завершилось самое вкусное событие года поздравлениями и вручением подарков от партнеров фестиваля.