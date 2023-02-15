«Лохматый сыщик». Полицейская овчарка по кличке Лютый вернул мужчине украденный телевизор

Лютый ежегодно раскрывает по 10 преступлений в год. Фото: Влад Донцов.

- Он у меня хоть и старичок, но бойкий и шустрый! Всего за 10 минут напал на след преступника и нашел его, - с гордостью рассказывает лейтенант полиции Станислав Золотухин. Он наш главный помощник в отделе. Мы без него, как без рук.

Лютый быстро находит грабителей и украденные вещи. Фото: Станислав Золотарев.

Овчарка по кличке Лютый уже 7 лет стоит на страже порядка в своем родном участке в Нерчинске. Для розыскной собаки это большой стаж. Через год он должен уходить на пенсию, но Станислав Золотухин так просто своего друга не отпустит. Ведь, несмотря на возраст Лютый ежегодно раскрывает по 10 преступлений. А то и больше! Кроме этого, он быстро находит грабителей и украденные вещи. Обычно это телевизоры, шуруповерты, дрели и разная бытовая техника. Так, недавно обратился в полицию мужчина, у которого украли телевизор и строительные инструменты на 25 тысяч рублей.

Через год Лютый должен уходить на пенсию, но Станислав Золотухин так просто своего друга не отпустит.Фото: Влад Донцов.

- Мы с Лютым собрались и поехали на вызов, рассказывает Станислав. - Оказалось, местный житель оставил свой дом без присмотра на несколько дней. Этим воспользовался злоумышленник. Когда мужчина вернулся, то не нашел дома некоторых вещей. Лютому потребовалась немного времени, чтобы поймать след преступника. Через 10 минут он привел нас к соседнему дому, где мы нашли украденные телевизор, дрель и шуруповерт.

Сколько Лютый раскрыл преступлений за 7 лет и не сосчитать. Правда, наград у него нет. Но овчарке хватает и ласкового хозяина, который сочным куском мяса угостит, в мяч поиграет или почешет за ушком.

Овчарка по кличке Лютый уже 7 лет стоит на страже порядка в своем родном участке в Нерчинске. Фото: Влад Донцов.

- Мы с Лютым верные друзья! Он мне полностью доверяет и я ему, - улыбаясь, рассказывает «КП»-Иркутск кинолог Станислав. - Через год ему на пенсию, но нам разрешено продлевать им срок работы, если собаки не потеряли служебных навыков. Поэтому я думаю, что мы с Лютым еще послужим 2-3 года. Ведь, он у меня такой активный для своих лет. А когда его все-таки отправят на пенсию, то я его заберу себе домой.

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