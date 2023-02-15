Взрослые недосмотрели: 3-летнюю девочку нашли босиком и без верхней одежды в подъезде жилого дома

Мать ребенка оставила дочь под присмотром знакомой. Фото: ГУ МВД по Забайкальскому краю

В городе Борзя Забайкальского края трехлетняя босая девочка гуляла одна по подъезду многоквартирного дома. Малышку случайно обнаружила соседка и поспешила вызвать полицейских. Когда они приехали к месту, женщина указала им на квартиру, в которой возможно проживает девочка. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось долго стучать и звонить в дверь, прежде чем хозяйка жилья появилась на пороге. Пожилая женщина была изрядно подвыпившая.

Выяснилось, что мать ребенка уехала по делам в соседний населенный пункт. А свою трехлетнюю дочь оставила под присмотром знакомой.

- В квартире повсюду были разбросаны вещи. Ребенок находился без должного ухода и контроля, - рассказали в МВД по Забайкальскому краю. – Девочка смогла сама открыть дверь и выйти в подъезд босиком и без верхней одежды.

Полицейские изъяли ребенка и разместили его в социально-реабилитационный центр, а против матери возбудили административное дело о неисполнении родительских обязанностей. Инцидентом заинтересовались и сотрудники Следственного комитета Забайкальского края. Также председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах.

Специалисты примут решение о дальнейшей судьбе семьи на комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что ранее в поле зрения профилактически органов забайкальцы не попадали.

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