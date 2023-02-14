Нашла в глухой тайге работу и мужа. Девушка встретила любовь на вахте золотодобытчиков и приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

Пара приняла участие в съемках проекта «Четыре свадьбы». Фото: из личного архива героини публикации

Трудно поверить, но эта хрупкая и очаровательная блондинка трудится на вахтах более пяти лет. 24-летняя Влада Микова из Тюмени - специалист по кадрам в золотодобывающей компании, работает в Бодайбо Иркутской области. Но свое настоящее сокровище девушка добыла… в аэропорту Иркутска. Именно здесь она познакомилась с будущим мужем. Кстати, тоже вахтовиком. Пара даже приняла участие в съемках популярного телевизионного шоу «Четыре свадьбы». Бракосочетание молодоженов увидела вся страна!

Работает на вахтах с 19 лет

- Первый раз я поехала на вахту в Якутию, на два месяца, когда мне было 19 лет. Хотела купить себе ноутбук и еще какие-то вещи. Я тогда только техникум окончила и мне были нужны деньги, - рассказывает Влада Микова. – Устроилась на работу горничной в вахтовый поселок. Было довольно сложно. Тяжелый график, большое расстояние от близких. Думала, что не выдержу, сорвусь и уеду домой…

Но в итоге девушка все же проработала до конца смены. Более того – через месяц она согласилась поехать туда снова. Затем побывала в Магадане, где проработала диспетчером, а потом поехала на север Иркутской области. В итоге Влада не заметила, как уже привыкла к такому образу жизни. Главным преимуществом в этой работе было то, что в свои 20 лет девушка зарабатывала больше, чем ее сверстники и даже родители. Но однажды одна из рабочих поездок полностью перевернула ее жизнь.

Молодые люди познакомились в Иркутске. Фото: из личного архива героини публикации

- Это был 2021 год. Я готовилась к заезду на очередную вахту из аэропорта Иркутска. До этого несколько дней мы все сидели в карантинной зоне, - рассказывает Влада. - Наш самолет в Бодайбо не мог вылететь из-за непогоды. Неожиданно ко мне подошел Анатолий. Он работал тогда специалистом в отделе охраны труда и тоже ждал заезда. Сначала он предложил мне помощь с тяжелыми чемоданами и сумками, а потом пригласил на обед в соседнее кафе, поесть позы.

Сначала девушка застеснялась и не согласилась на предложение нового знакомого. Но по прибытию в вахтовый поселок, Влада и Анатолий продолжили общение по переписке в соцсетях. Затем начали встречаться по вечерам, после окончания смены: либо гуляли по местным окрестностям, либо просто устраивались поболтать на лестничной площадке общежития.

Завоевать сердце девушки в условиях вахтового поселка довольно непросто – элементарно даже букет цветов купить негде. А из всех развлечений – это игра в приставку в комнате отдыха и спортивный зал. Но Анатолию все-таки удалось красиво поухаживать! Молодой человек баловал Владу сладостями и не жалел комплиментов. Вскоре между ними завязались отношения. И когда срок вахты подошел к концу, девушка вместо того, чтобы вернуться в Тюмень, вылетела в Пермь - родной город Анатолия. Там он познакомил ее со своими друзьями и семьей. А спустя время они вновь вместе поехали на вахту.

Отношения между влюбленными развивались стремительно. Два месяца молодые люди были на работе, а месяц, или как называют ее «межвахту» жили по очереди то в Перми, то в Тюмени. Не прошло и года как пермяк решил предложить Владе руку и сердце. Но сделать это молодой человек захотел нестандартным способом.

Не прошло и года как пермяк решил предложить Владе руку и сердце. Фото: из личного архива героини публикации

- По знаку гороскопу я рак и очень люблю водную стихию. В начале прошлого года мы были в аквапарке Тюмени вместе с друзьями. Толя в какой-то момент якобы случайно на что-то наступает на дне. Оказывается, это ракушка, а внутри нее кольцо. Конечно же, я согласилась, - делится своими воспоминаниями Влада.

Участие в шоу

Влада признается, что популярное шоу «Четыре свадьбы» она смотрела уже давно. Поэтому, когда на пальце заблестело заветное колечко, девушка тут же предложила своему будущему мужу принять участие в съемках программы. Анатолий поддержал идею любимой, пара заполнила заявку и начала готовиться к празднику.

Справлять свадьбу в морском стиле они решили в Тюмени. Именно там пара нашла подходящую площадку для будущего торжества, на берегу водоема.

Молодожены эффектно появились на месте выездной регистрации. Фото: из личного архива героини публикации

- Свадьба была назначена на сентябрь. Мы готовились к ней примерно полгода. Фактически в удаленном режиме, ведь мы находились на вахте. После рабочей смены, до позднего вечера согласовывали с организатором сценарий, меню, списки гостей, концепцию оформления, - рассказывает Влада. – Неожиданно в августе раздался звонок от редакторов шоу. Нас утвердили в проект! На тот момент, если честно, я уже даже и не надеялась на это. У меня закончился срок вахты, я прилетела домой, а через полтора дня была на съемках в Москве, на знакомстве с другими участницами. Потом вернулась в Тюмень и уже через день была наша свадьба.

Молодожены эффектно появились на месте выездной регистрации. Жениха доставили на самолете, а невеста приплыла на яхте с алыми парусами. Зал для банкета был украшен живыми цветами, свечами на воде, ракушками и аквариумами с маленькими рыбками. Гостей удивляли разнообразными блюдами и шоу-программой. Влада признается, что в день своей свадьбы она нисколько не переживала и практически забыла о камерах. Просто наслаждалась процессом и получала эмоции от праздника.

Свадьбу пара решила сыграть в морской стилистике. Фото: из личного архива героини публикации

- Гораздо сложнее пришлось во время других съемок, - вспоминает Влада. – Они длились практически целые сутки. Мы прилетали в город, красились, собирались, шли на свадьбу, ночью записывались, делились впечатлениями, а утром уже возвращались в свои города. Нужно было постоянно следить за своей осанкой, речью. Мы не могли даже поесть спокойно! Постоянно находились под прицелами видеокамер.

В планах у молодоженов – построить загородный дом в Тюмени и путешествовать по миру. Фото: из личного архива героини публикации

По сумме баллов, выставленной другими участницами шоу, Влада заняла второе место, уступив главный приз Инне из Тулы, которая сыграла классическую свадьбу с обширной развлекательной программой. Девушка признается, что, узнав о проигрыше, она очень сильно расстроилась.

- Я очень хотела победить, - рассказывает Влада. – Возможно, во многом сыграло то, что наша свадьбы была первой и участницы еще не знали, как именно оценивать друг друга. И также я расстроилась из-за того, что именно в проекте мне пришлось столкнуться с ложью и лицемерием. Все-таки это борьба и кто-то идет на все ради победы. А я так не привыкла. Конечно, сейчас я уже отпустила негативные эмоции и отношусь к этому как к интересному опыту. Но второй раз на это я бы точно не пошла!

Планы на будущее

Пока семейная жизнь у Миковых все также протекает на расстоянии. Влада продолжает работать в Бодайбо, а Анатолий в Забайкальском крае. Но «межвахту» стараются проводить вместе: готовят, отдыхают с друзьями, играют в настольные игры, ездят на горнолыжные курорты. В планах у молодоженов – построить загородный дом в Тюмени и путешествовать по миру.

Пока семейная жизнь у Миковых все также протекает на расстоянии. Фото: из личного архива героини публикации

- Я думаю, что еще примерно год мы проведем на вахтах, - рассказывает Влада. – А уже потом планируем сменить деятельность. Я пока получаю высшее образование, планирую заниматься удаленной работой и готовиться к материнству.

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