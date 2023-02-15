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Происшествия15 февраля 2023 5:32

Разбил 7 автомобилей за ночь: иркутянин после ссоры с женой выместил гнев на чужих машинах

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в повреждении 7 автомобилей
Виктория КУДАЕВА
Сумма ущерба устанавливается. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сумма ущерба устанавливается. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

26-летний житель Иркутска может попасть под статью из-за того, что не умеет справляться с эмоциями после ссор.

Несколько дней назад в полицию поступило заявление. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные повредили его автомобиль, который был припаркован возле одного из домов в Октябрьском округе. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин пинают машины, отламывают боковое зеркало у одного из авто. Подозреваемых задержали.

- Ими оказались 26-летние местные жители. Со слов одного из задержанных, накануне он поссорился со своей супругой, после чего, употребив с товарищем достаточную дозу спиртного, пошел вымещать свою обиду на машинах, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Полицейские выяснили, что хулиганы в ту ночь повредили семь автомобилей. Сумма ущерба устанавливается. Молодым людям грозит статья «уничтожение или повреждение чужого имущества».

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