Истошно кричала и отбивалась сумкой: сибирячку едва заживо не загрызла стая бродячих собак

Стабильно несколько раз в день собаки нападают на прохожих. Фото: Вероника Будаева.

- Ужасающий женский визг и жестокий лай своры собак оглушил меня, - рассказывает автор видео Вероника Будаева. - Я сразу подбежала к балкону и увидела, как прохожая отбивается от стаи псов одной сумкой. Я открыла дверь и начала кричать на зверей, чтобы они отстали от бедной, но собакам было все равно…

Вечером 15 февраля жителей одного из районов Улан-Удэ взбудоражили душераздирающие крики. Оказалась, что стая бездомных собак накинулась на мимо проходящую сибирячку. Большие псы подступали к женщине с разных сторон, пугая своим злобным лаем. Помогла спастись от укусов простая дамская сумка, которой женщина оборонялась.

- Стабильно несколько раз в день собаки нападают на прохожих! Эта стая злобных псов держит всю округу в страхе, - в ужасе рассказывает «КП»-Иркутск Вероника. - А ведь летом прошлого года они были милыми щенками. А сейчас мы не можем спокойно выйти на улицу, чтобы погулять с детьми. Я уже молчу о выбросе мусора. Ведь его у нас выносят только мужчины. Еще неподалеку находится школа и детская клиническая больница. Страшнее всего за ребятишек. Мы жалуемся каждый день в службу отлова, но реакции ноль.

Всего в округе живет около 10 собак. Местные жители думают, что их подкармливает бездомный человек, который живет вместе с животными. После инцидента служба отлова приехала решить проблему. Но из всей стаи удалось поймать только двух псов.

- Ночью у нас стоит такой ужасающий вой на всю округу! Такое ощущение, что мы живем на псарне, - печально рассказывает Вероника Будаева. - Дикие псы заполонили не только мусорку, но и детскую площадку. Видимо, пока кого-нибудь не разорвут, никто ничего делать не будет...

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