Что произошло после концерта Полины Гагариной в Иркутске

Концерт Полины Гагариной прошел в Иркутске. Фото: предоставлено Дарьей Корневой

В Ледовом дворце «Айсберг» прошел большой сольный концерт Полины Гагариной. Наставница шоу «Голос», участница музыкального конкурса «Евровидение», популярная российская исполнительница выступила перед иркутянами 14 февраля, в День всех влюбленных.

Для многих приезд Полины Гагариной стал настоящим подарком. Иркутяне наслаждались любимыми знаменитыми хитами как «Спектакль окончен», «Кукушка», «Обезоружена», «Вода» и вовсю подпевали исполнительнице.

Поклонники творчества Полины Гагариной весь следующий день делятся в соцсетях своими эмоциями и впечатлениями, которые остались у них после концерта:

«Вчера я была самым счастливым человеком на свете! Когда сидишь в первом ряду, кажется, что Полина поет только для тебя! На всю жизнь запомню этот вечер!»

«Все было круто! Энергетика огонь, качество огонь, исполнение и отдача на высшем уровне! Цветомузыка и качество звучания отличные!»

«Непревзойденная, шикарная, яркая Полина спела любимые песни в Иркутске! Я счастлива, что побывала на ее концерте!»

«Какой кайфовый получился концерт! Мы с мамой остались в восторге!» - пишут пользователи социальных сетей.

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