«Вот такой конец». Блогерша из Улан-Удэ и миллиардер из Лос-Анджелеса, которые познакомились благодаря билборду, расстались

История Марии Молоновой стала известна на всю страну. Фото: из личного архива героини публикации

Помните историю знакомства жительницы Улан-Удэ и миллиардера из Лос-Анджелеса? О ней писали многие СМИ, в том числе и британские таблоиды. На днях она получила неожиданное продолжение. Оказывается, молодые люди расстались. Об этом сибирячка рассказала подписчикам в своих социальных сетях 14 февраля, в День всех влюбленных.

Напомним, 26-летняя Мария Молонова в декабре прошлого года разместила в центре своего родного города рекламный баннер с помощью которого планировала найти себе мужа. На такой отчаянный поступок девушка пошла из-за того, что уже долгое время не могла встретить свою любовь. Эффектное фото брюнетки сопровождалось подписью: «Миллионерша ищет мужа».

- Раньше я общалась с мужчинами с помощью сайтов знакомств и дейтинг-приложений. Но эти сервисы ушли и познакомиться с парнем теперь практически невозможно, - жаловалась корреспонденту «КП» - Иркутск Мария Молонова. – Лично познакомиться с кем-то у меня не получается из-за работы. Я занимаюсь продвижением крупных блогеров и это занимает все мое время. Вот и возникла эта идея с баннером.

На такой отчаянный поступок девушка пошла из-за того, что уже долгое время не могла встретить свою любовь. Фото: из личного архива героини публикации

По задумке сибирячки, мужчины должны были заполнить специальную анкету, которая была «вшита» с помощью QR-кода на баннере. Заполнив ответы на вопросы, потенциальные суженые могли получить приглашение на свидание. Но один из претендентов на сердце Марии пошел дальше. Он разместил рядом с баннером брюнетки свое фото на рекламном билборд. Подпись на нем гласила: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись».

Мария выяснила, что таинственного поклонника зовут Сергей. Он блогер и живет в Лос-Анджелесе. Девушку впечатлил жест со стороны молодого блондина, но она переживала, что таким образом миллиардер просто получает свой кусочек славы.

В результате молодые люди смогли встретиться лично на съемках ток-шоу «Малахов». Мужчина появился в студии программы с роскошным букетом роз, преподнес сибирячке кольцо и надел его на палец своей избранницы.

Молодые люди смогли встретиться лично на съемках ток-шоу «Малахов». Фото: из личного архива героини публикации

- Хочу, чтобы Маша знала, что я не просто болтаю. Таким образом я хочу сделать ей приятное, - объяснил свой поступок Сергей в эфире телеканала.

Между молодыми людьми завязались отношения. Мария опубликовала в своих социальных сетях видео, где она идет под ручку с Сергеем и официально объявила о том, что теперь они вместе. Но через несколько недель пара все-таки рассталась.

- Это было действительно очень красиво, для меня как для девочки – особенно. Но это не фильм, не кино. Мы столкнулись с реальной жизнью, где было очень много хейта в сторону Сергея, много травли. Я могу представить, как ему было тяжело. Переживала за него и чувствовала долю своей вины из-за происходящего. Поэтому мы приняли такое решение, - рассказала в своем видеообращении Мария. – Я очень благодарна за те эмоции, которые получила. Они действительно были самыми яркими, наверное, за весь прошедший год. Уверена, что у него все будет хорошо. И будет хорошо у меня. Вот такой конец.

Мнения подписчиков в комментариях под постом девушки разделились. Одни обвинили сибирячку в постановке и пиаре. Другие же поддержали Марию и пожелали скорее встретить новую любовь.

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