На взятки купил элитное жилье: в суд направлено дело иркутского чиновника, «заработавшего» на сиротах 17,5 млн рублей

Мужчину задержали следователи СК и полицейские при координирующей роли прокуратуры. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Приангарье прокуратура направила в суд одно из самых громких уголовных дел о махинациях с жильем для детей-сирот. Сразу в нескольких преступлениях, среди которых получение взятки, превышение должностных полномочий и отмывание денег, обвиняют бывшего сотрудника министерства имущественных отношений Иркутской области. 44-летний подозреваемый два года назад занимал должность руководителя одного из отделов. По версии следствия, чиновник совместно с другой сотрудницей министерства помогал компаниям выигрывать в аукционах и госзакупках, проводимых в рамках госпрограммы «Доступное жилье». Для этого создавались все необходимые условия, в том числе искусственно уменьшалось число конкурентов. За свои нелегальные «услуги» женщина получила 900 тысяч рублей. В это время ее коллега обеспечивал, чтобы при приемке квадратных метров специалисты закрывали глаза существенное несоответствие работ требованиям.

- Общая сумма взяток составила более 17,5 млн рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Чтобы отмыть полученные деньги, чиновник купил элитную жилплощадь. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Подобные махинации работник иркутского минимущества проворачивал с 2018 по 2020 год. Для того, чтобы скрыть свой незаконный доход и легализовать деньги, чиновник обзавелся элитным жильем. Квартира площадью больше 200 квадратных метров обошлась в 14 миллионов. Недвижимость он оформил на родственницу, а позже та сделала сибиряку «презент», заключив договор дарения.

Как результат: пострадали сироты из поселка Куйтун, а также городов Черемхово и Байкальск. Также убытки понес региональный бюджет. Ущерб оценивается на сумму более 10,5 миллионов рублей.

Следователи СК совместно с полицейскими задержали взяточника осенью прошлого года, после чего он был уволен с госслужбы. Правительство Иркутской области оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании уголовных дел. Допущенные нарушения министерство имущественных отношений региона будет устранять во внесудебном и судебном порядке.

Также следователи установили личности тех, кто передавал чиновникам «вознаграждение». Возбуждены уголовное дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», а также «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере».

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