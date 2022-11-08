Врач-инфекционист из Иркутска собирает аптечки для мобилизованных и отправляет в зону СВО

С самого начала спецоперации на Украине мужчина старался помогать российским военнослужащим. Фото: из личного архива Кирилла Белых

34-летний Кирилл Белых работает врачом-инфекционистом в одной из иркутских поликлиник. С самого начала спецоперации на Украине мужчина старался помогать российским военнослужащим – жертвовал деньги на дополнительное снаряжение. Например, на беспилотники, рации, компьютерную технику. То есть на то, что очень быстро идет в расход. А с конца сентября решил помогать и мобилизованным. Но уже с медицинской точки зрения.

Идея собрать походные аптечки для тех, кто отправился защищать Родину, неслучайна. Несколько месяцев назад мужчина познакомился с военнослужащим, который недавно прибыл из зоны СВО. Он то и рассказал врачу, что крайне необходимо бойцам. Как помочь своему иммунитету справиться с популярными заболеваниями? Ведь ОРВИ и прочие заболевания никто не отменял. Бронхит, пневмония, отравление, различные воспалительные процессы…

- Мужчинам, которые отправлялись в зону СВО, говорили, что им нужно взять с собой препараты, которые могут понадобиться, - поясняет Кирилл Белых. – Человек, который не имеет хронических заболеваний и никак не связан с медициной, мало что понимает в лекарствах. Поэтому либо он берет какие-то рекомендации от окружающих, которые не всегда могут быть корректны, либо покупает то, что предлагает ему фармацевт. И получается, что солдат берет с собой много лекарств, которые по сути дают одинаковый эффект. Результата от такого лечения нет. Отсюда и возникла идея подобрать универсальные препараты, которые не будут дублировать друг друга и сделать общую методичку по их использованию.

Всего получилось около 15 наименований. После этого Кирилл сшил и саму аптечку. Без особых навыков и опыта, мужчина вооружился швейными принадлежностями, сам сделал выкройку для сумочки под лекарства. Идею иркутянина поддержали его коллеги, друзья и просто неравнодушные люди. Теперь все они – участники сообщества «Медицина для фронта». Сейчас там уже 169 подписчиков. Добровольцы общими усилиями собирают деньги, отшивают аптечки и приобретают необходимые медикаменты. В среднем один набор выходит примерно на 3000 рублей. Но волонтерам удалось выйти на оптовиков и приобретать лекарства с хорошей скидкой. К слову, все чеки предоставляют в группе, чтобы не возникало вопросов, на что потрачены деньги.

Мужчина сам сделал первую выкройку для сумочки под лекарства. Фото: и личного архива Кирилла Белых

- Когда мы создали первую аптечку, возник вопрос: А как это доставить?». Мы не хотели, чтобы все это рандомно отправлялось в какие-то пункты сбора помощи, - рассказывает Кирилл Белых. - Мы сняли наши аптечки на видео и отправили его в одну из воинских частей из зоны спецоперации. Оттуда пришел ответ, что, да, такая помощь будет актуальна и запросили у нас 800 таких аптечек!

На сегодняшний день волонтеры отшили и укомплектовали 60 аптечек. Уже на днях партия ценного груза отправится в пункт своего назначения.

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