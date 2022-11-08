Пожарный поймал 10-летнего мальчика, упавшего из окна горящего дома в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Серьезный пожар произошел на улице Депутатской в Иркутске днем 8 ноября. В 13:39 жильцы кирпичной пятиэтажки сообщили в экстренные службы, что в их доме горит квартира на втором этаже. Здание бывшего общежития быстро заполнилось дымом. Выбежать на улицу самостоятельно успели 53 человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что на подоконнике горящей квартиры находится мальчик, - рассказали в ведомстве. - На счету была каждая секунда, и пожарный 2-й пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего ребенка.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Чудом 10-летний школьник остался жив. В настоящее время за его состоянием следят врачи. Юный пациент проходит обследование. Через несколько минут огонь удалось потушить, а от гибели спасли двух собак и кошку, которая отравилась угарным газом.

Напомним, в октябре в Иркутской области было зарегистрировано 397 пожаров. При этом самой распространенной причиной ЧП за последний месяц стало неосторожное обращение с огнем. Из-за этого произошло 150 случаев распространения огня. Также зачастую серьезные последствия наступают в связи с нарушением использования электрооборудования.

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