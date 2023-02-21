Мужчина попросил закурить у незнакомца возле ночного клуба, а получив отказ, зарезал его Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Тайшете вынесли приговор 21-летнему парню, который зарезал незнакомца возле местного ночного клуба. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2022 года молодой человек, находясь вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова в городе Тайшет, попросил у незнакомого мужчины сигарету, - рассказывают подробности следователи. - Получив отказ, нанес ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Подозреваемое задержали, что называется, по горячим следам. За убийство, совершенное из хулиганских побуждений, ему дали 12 лет исправительной колонии строгого режима.

Ранее "КП"-Иркутск сообщала, как житель Бурятии насмерть задавил на автомобиле свою сожительницу. Он сдавал назад, пытаясь выбраться из сугроба. А в Забайкалье мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 14-летней девочки. Он вошел к ней в незапертый номер гостиницы.