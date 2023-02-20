Вошел в незапертый номер гостиницы: жителя Забайкалья подозревают в развратных действиях в отношении 14-летней девочки

Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Агинского района. Мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По версии следствия, преступление произошло в одной из гостиниц поселка Агинское, в феврале 2023 года. Пьяный мужчина зашел в незапертый номер, в котором находилась 14-летняя девочка и совершил развратные действия без применения насилия.

- Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в СУ СК Забайкальского края. – Допрашиваются все участники и свидетели.

Забайкальцу грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о жителе Бурятии, который насмерть переехал свою возлюбленную, пока пытался выбраться на автомобиле из сугроба. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бил по голове молотком и насиловал: возможного серийного маньяка задержали в Улан-Удэ (подробнее)

Житель Улан-Удэ насмерть переехал возлюбленную, выбираясь на автомобиле из сугроба (подробнее)

Спасите ваши деньги: 5 мошеннических схем, на которые ведутся даже умные люди, и почему так происходит (подробнее)