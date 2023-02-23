Начался четвертый грантовый конкурс экологических проектов Эн+

Организаторы конкурса, представители власти и авторы проектов работают вместе, ведь главное — результат. Фото: Евгений Михайлов

Грантовый конкурс экологических проектов - это одно из основных направлений комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Он проводится с целью сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий и развития экологических сообществ. Организатор, компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской, уже давно внедряет принципы экологичного поведения не только среди своих сотрудников, но и в целом на территориях ответственности.

В этом году размер грантового фонда увеличился до 13 миллионов рублей. Всего же за три года работы проекта организаторы получили 430 заявок, из которых независимое экспертное жюри отобрало 60 лучших. Общий объем финансирования составил 25 миллионов рублей.

Максимальная сумма грантов в этом году - от 400 до 600 тысяч, в зависимости от номинации.

А еще это уникальная возможность получить не только финансовую поддержку, но также экспертную оценку своего проекта и массу полезных знаний, в том числе из вебинаров, проводимых для участников. А еще это общение с единомышленниками: в прошлом году для получателей грантов был проведен первый очный слет – и конечно же на Байкале!

Участники

Подать заявку на участие в конкурсе могут организации из Иркутска, Ангарска, Байкальска и Усть-Илимска, а также из Красноярска, Дивногорска, Нижнего Новгорода, Миасса и Республики Бурятия. В этом году впервые среди участников будет представлен город Братск. Кстати, проект стартовал в 2020 году именно с нашего региона.

Среди участников - муниципальные учреждения, некоммерческие объединения, администрации городов и поселений, ТСЖ и УК, предприниматели и научные коллективы. Для любого найдется подходящая номинация, тем более что их список в этом году также расширен. Помимо уже традиционных направлений «Местная инициатива» (кстати, это самая популярная номинация, в которой обычно больше всего заявок), «Экологическая тропа», «360», «Наука и практика» и других появились новые - «Байкал без пластика» и «Мультилаб Эн+». В последней номинации будут рассматриваться образовательные и просветительские инициативы в партнерстве с созданными компанией Эн+ мультилабами в Иркутске, Дивногорске и Красноярске.

- Заявки принимаются до 15 марта, но лучше поторопиться с участием, чтобы успеть получить всю необходимую помощь и консультации для подготовки документации, - рассказала Мария Стародубова, руководитель грантового конкурса Эн+. - Очные встречи с потенциальными грантозаявителями уже состоялись в Ангарске, Байкальске, Иркутске и Бурятии.

Проекты

За время проведения конкурса 60 проектов уже нашли поддержку.

Яркий пример одного из проектов-победителей – проект художественной мастерской «НOAстудия» из Иркутска и его руководителя Марии Кузнецовой, в рамках которого более 200 волонтеров собирали стекло в Пади Кедровой на берегу Байкала, по специальной технологии переплавляли его и делали арт-объекты - мозаичные панно.

Своим опытом участия в конкурсе поделился Александр Шаблов, заместитель директора по учебно-методической работе Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации:

- В 2021 году мы выиграли грант на беспилотный экологический мониторинг водных объектов. Получили новый опыт, нашли интересные направления для работы, сейчас сотрудничаем с Лимнологическим институтом, Байкальским музеем, с «Большой Байкальской Тропой», познакомились с единомышленниками и теперь, имея нужный инструмент для проведения экомониторинга, ищем тех, кому это тоже интересно. Мы свою работу продолжим и в этом году будем участвовать в конкурсе уже с 4 проектами.

В грантовом конкурсе Эн+ отличная команда и сопровождение. Всегда есть ощущение, что тебе помогут, хотя несколько раз мы были уверены, что провалимся. Работать очень приятно! Советую всем, у кого есть идеи каких-то экологических проектов, обязательно участвовать!

Поддержка

Участвуют в грантовом конкурсе не только объединения граждан и общественники. Поступают заявки от научных коллективов и даже администраций городов и поселений. Как говорится, была бы идея, а помощь придет.

- В Иркутской области официально зарегистрировано больше 50 некоммерческих экологических организаций, - рассказал Александр Дормидонтов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и национальным отношениям Иркутской области. - Надеюсь, что активность в этом году снижаться не будет. Всем, кто обращается к нам с какими-то интересными и полезными проектами, мы предлагаем различные инструменты поддержки, в том числе рассказываем и об этом конкурсе. Всегда готовы помочь.

- Для администрации Иркутска инициатива Эн+ является одной из приоритетных как в рамках экологического воспитания молодежи, так и в целом населения, - считает Ольга Бархоткина, начальник управления реализации общественных инициатив администрации города Иркутска. - Мы очень плотно сотрудничаем и с организаторами, и с участниками. Иркутяне славятся своей инициативностью, и этот конкурс - хорошая площадка для реализации различных экологических проектов.

Только цифры

Благодаря реализованным проектам в 2022 году:

- Убрано свыше 100 тонн мусора

- Организовано 13 научных экспедиций

- Расчищено и облагорожено 11 ручьев и минеральных источников

- Построено 5 экотроп, 2 веломаршрута

- Привлечено более 1000 волонтеров

- Проведено больше 100 экологических мероприятий

А также создана серия экомультфильмов, построена база для волонтеров в Бурятии, создана учебная лаборатория возобновляемой энергетики, разработаны онлайн-курс и детская игра.