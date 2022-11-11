"Едет на работу или в кино с подругой?": пес прокатился на автобусе по Иркутску и умилил пассажиров

Собака прокатилась на автобусе по Иркутску. Фото: Макар Грищуков.

Необычного пассажира заметили в автобусе №74 в Иркутске. На сидение возле окна уютно устроилась, поглядывая на городские улицы… Дворняга!

- Он ехал сам по себе как минимум от сквера Кирова до Баргузина, - рассказывает "КП"-Иркутск пассажир того же автобуса Макар Грищуков. - Когда я сел рядом, он тронул меня лапой. Интересно, что он старался не мешать людям и был довольно приветлив. Внимательно смотрел в окно, чтобы не пропустить остановку. Собака вела себя практически на равных с людьми, пользуясь нашими благами, хоть и на правах безбилетника.

Фото и видео собаки-пассажирки он выложил в группу "Инцидент"-Иркутск в соцсетях. И горожане собаку узнали!

Говорят, дворнягу видят в маршрутках не впервые. Фото: Макар Грищуков.

- Пару раз катался с ним на автобусе №480. Постоянный клиент в общественном транспорте, - пишут подписчики. - А еще с 23 школы до Омулевского ехал.

Придумали и несколько версий, куда направлялся пес на этот раз.

"Такой спокойный, будто каждый день так на работу ездит". "А может с подругой в кино собрался?".

Порадовались и тому, что собаку не выгнали из салона и дали ей чуть-чуть погреться. Все-таки на улице уже холодно. Кто-то даже готов забрать хвостатого домой, если его снова встретят.

Пес так смотрел в окно, будто боялся пропустить остановку. Фото: Макар Грищуков.

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