Бизнесмен из Улан-Удэ пытался ограбить банк с игрушечной гранатой. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Неудачную попытку ограбления раскрыли полицейские в Улан-Удэ. В августе этого года неизвестный мужчина, получив талон, прошел к кассе. Его лицо скрывали солнечные очки и медицинская маска. Он протянул сотруднице обложку от паспорта, в которой лежала записка с требованием отдать ему деньги. Чтобы убедить женщину, преступник достал из нагрудного кармана гранату, как позже выяснилось, игрушечную. Но сибирячка оказалась не из робкого десятка. Как только она нажала на тревожную кнопку, налетчик поспешил исчезнуть.

- Оперативниками была проделана кропотливая работа по установлению и розыску фигуранта, изучены пути его возможного отхода, просмотрены записи с камер видеонаблюдения различных организаций, мимо которых проходил подозреваемый, установлен маршрут его передвижения, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия.

Грабитель-неудачник пробыл на свободе совсем недолго. Когда на запястьях подозреваемого застегнулись наручники, он во всем сознался. 28-летний мужчина пошел на разбой из-за проблем в бизнесе – срочно нужны были деньги. Провернуть дело уланудэнец планировал в стиле лучших голливудских фильмов: выйдя из отделения банка, он переоделся в заранее подготовленную сменную одежду, чтобы сбить с толку правоохранителей. К слову, часть выброшенных вещей полицейские все же нашли. Теперь они станут уликами. Также вскрылись и другие подробности из биографии задержанного.

- Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и наркопреступления, - отметили в региональном Главке МВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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