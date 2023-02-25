Незнакомка из Интернета украла у сибиряка 30 тыс рублей с карты, пообещав сходить с ним в театр

Житель Шелехова перешел по ссылке, которую ему скинула девушка в мессенджере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятное знакомство в сети с девушкой Дианой обернулось для жителя Шелехова потерей 30 тысяч рублей. Мужчина готов был на рыцарские поступки лишь бы поскорее встретиться с очаровательной виртуальной собеседницей. Интернет-возлюбленная и сама была не против встречи.

- Давай сходим в театр? – предложила она шелеховчанину.

- Конечно, с радостью, - отозвался сибиряк.

Тогда, «поймав на крючок» свою жертву, девушка отправила очарованному ее обаянием мужчине ссылку, перейдя по которой, можно было купить билет на выбранный ей спектакль.

- Для культурного досуга от него требовалось перейти по полученной ссылке и забронировать место рядом с прекрасной незнакомкой, - рассказали КП-Иркутск в отделе МВД России по Шелеховскому району.

Однако, все оказалось не так просто. Заплатив 2500 рублей за билет, подтверждение о покупке никак не приходило, тогда виртуальная собеседница предложила, не дожидаясь его, перейти на «сайт технической поддержки». Это шелеховчанин и сделал.

- Там от него потребовался скриншот оплаты, а после и код, пришедший в смс, - говорят полицейские. - Сумма наживы мошенников составила почти 30 тысяч рублей.

После этого Диана пропала с радаров – ни ответа, ни привета. И, разумеется, долгожданной встречи с прекрасной незнакомкой не случилось. Возникает вопрос, а была ли девушка?

- Приобретать билеты для свидания нужно было на официальном сайте театра, а не переходить по присланным в мессенджере ссылкам, - рассказал пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский. – Потом, проверяя факт оплаты и не получив подтверждения, потерпевший должен был заподозрить обман.

Стоит отметить, что это не первый обман мужчин из Иркутской области с помощью «девушек». Так в прошлом году сибиряк залез в долги в четверть миллион рублей, чтобы провести ночь с проституткой Ириной. А в 2021 году обманутых мошенниками под видами проституток и вовсе оказалось 12 человек. В общей сложности, они перевели аферистам больше четырехсот тысяч рублей.

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