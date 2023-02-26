Масленица - в объективе. Веселый фоторепортаж праздника с залива Якоби в Иркутске

Жители Иркутска отмечают горячо любимый сибиряками праздник – Масленицу. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Блины, веселье и забавы. Жители Иркутска отмечают горячо любимый сибиряками праздник – Масленицу. Сегодня, 26 февраля, все желающие играют в игры, дегустируют лакомства и поджигают чучело Зимы в разных местах столицы Приангарья. Так, уже с 12:00 праздник с размахом отмечают в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Горожане уже и в хороводе поучаствовали, и поплясали, и песни спели. Самыми популярными конкурсами стали перетягивание каната и подъем гири.

самое масштабное празднование проходит на заливе Якоби. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Кто не поехал в музей, решил отправиться на площадь к Дворцу спорта Труд. Ведь там с 13:30 во всю прилавки ломятся от количества угощений.

Горожане уже и в хороводе поучаствовали, и поплясали, и песни спели. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Но самое масштабное празднование проходит на заливе Якоби. Масленицу решено было провести в «Казачьем» стиле. А устроили ее актеры Театра народной драмы. Именно они сегодня поднимают настроения иркутянам. Все желающие смогли принять участие в играх, забавах, плясках, хороводах. И уже даже и чучело Зимы сожгли.

Самыми популярными конкурсами стали - перетягивание каната и подъем гири. Фото: Мария КНЯЗЕВА

Праздник с размахом отмечают в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Фото: Мария КНЯЗЕВА