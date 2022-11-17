Названа причина аварийной посадки самолета А-320 в Иркутске, у которого лопнули 4 колеса шасси

Вскрылись новые подробности аварийной посадки самолета А-320, произошедшей в аэропорту столицы Приангарья 2 ноября. У аэробуса, летевшего из Душанбе, произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси. К счастью, ни один из 83 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Отделались лишь испугом – люди признались, что во время случившегося слышали страшный грохот. Транспортные следователи проводят доследственную проверку. «Комсомолке стала известна причина аварийной посадки самолета А-320 в Иркутске. Команда посадила борт с включенным стояночным тормозом.

Причина аварийной посадки самолета А-320 в Иркутске

- Сложно представить, как это могло произойти. Из версий: неисправность техники, либо ошибка пилота, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» заслуженный пилот СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов. – При трении об асфальт стойки шасси обычно загораются. То, что никто не пострадал в результате происшествия – большое везение. Однако многое зависело от командира судна: приземлившись, он не пытался рулить, сдержал самолет и сразу же отключил двигатели. В противном случае, повреждения могли быть намного масштабнее.

Самолет после посадки. Фото: с камер наблюдения.

Также эксперт отмечает, что при подлете к аэропорту Иркутска, экипаж сообщил о якобы неисправности тормозов. Версия о возникновении технических неполадок также рассматривается специалистами.

По неподтвержденным данным, командир воздушного судна, который 2 ноября управлял самолетом Душанбе-Иркутск, покинул место работы после аварийной посадки. Тем временем, расследование продолжается.

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