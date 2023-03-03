«Герои нашего двора»: Иркутск выбирает лучшую управляющую компанию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уютный двор с качелями и лавочками, соседи, которых знаешь сто лет и можешь попросить присмотреть за цветами, скрежет лопаты дворника зимним утром и крики детворы до темноты летом... Это все - наш общий дом! И все это невозможно без кропотливого труда управляющих компаний. И зачастую совсем незаметной! Недаром коммунальщики между собой шутят: «Если о нас не вспоминают – значит, хорошо работаем». А ведь это они каждый день дарят нам тепло, свет и комфорт в квартирах и дворах. Пора знакомиться поближе!

«Комсомольская правда» начинает большой проект «Герои нашего двора: жилищно-коммунальное хозяйство для каждого».

Проект стартует 16 марта с ежегодного ЖКХ-марафона. В студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) встретятся специалисты Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, комитета по ЖКХ администрации Иркутска, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний города и региона и других предприятий сферы ЖКХ. Поговорим о тарифах и льготах, новых требованиях законодательства и развитии инфраструктуры. ЖКХ-марафон можно будет послушать в прямом эфире на волнах 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, а так же найти в подкастах на сайте радио «КП» www.radiokp.ru. Самые интересные и важные моменты обязательно появятся в официальных сообществах «КП» -Иркутск» в соцсетях VK, Одноклассниках и в нашем канале в Telegram-канале.

Кроме того, будет еще много интересного: вместе выберем лучший двор и лучший детский рисунок двора мечты, будем болеть на соревнованиях «Лучший по профессии», побываем на мастер-классах и экскурсиях, познакомимся с опытными мастерами и будущими специалистами и даже устроим настоящие дворовые чаепития! Завершится проект в октябре подведением итогов главного конкурса - на «Лучшую управляющую компанию Иркутска». Жители сами выберут организации, достойные этого звания и кубка победителя. Народное голосование начнется совсем скоро в социальных сетях «КП» - Иркутск».

Cледите за анонсами в газете, сайте irk.kp.ru, в соцсетях и на радио «Комсомольская правда» в Иркутске!

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