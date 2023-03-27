«Управляющая компания 2023»: вырази свое мнение и проголосуй за лучшую УК в Иркутске

«Герои нашего двора»: голосуем за лучшую управляющую компанию Иркутска Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Уют в нашей квартире зависит от нас самих. А вот комфортная жизнь дома - это забота управляющей компании. Тепло и свет, чистота и красивый двор, аккуратные проезды и удобные парковки - все это и составляет ежедневный труд коммунальщиков. Порой, незаметный, но такой нужный! Не случайно, выбирая жилье, многие сразу интересуются, кто обслуживает дом - от этого зависит многое.“Комсомольская правда” объявляет о старте нового конкурса “Управляющая компания 2023”. Участвовать в нем могут все жилищные предприятия, работающие на территории Иркутска.

Внимание, с 3 апреля до 31 мая 2023 года наши подписчики в группе «Комсомольская правда» в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники” могут принять участие в опросе и написать название УК, которая, по их мнению, достойна звания лучшей. И это будет первый этап конкурса. Победители определятся путем подсчета голосов. О том, каким будет следующий этап голосования, мы расскажем позже.

Напомним: конкурс “Управляющая компания 2023” - часть проекта «Герои нашего двора: жилищно-коммунальное хозяйство для каждого», который проводится при поддержке общественной палаты Иркутска. На радио “Комсомольская правда” уже прошел традиционный ЖКХ-марафон, на котором мы встретились с самыми интересными экспертами и обсудили самые актуальные вопросы жилищной сферы - если вы пропустили эфир, то послушать запись можно на сайте радио “КП”. Кроме этого, нас ждут соревнования «Лучший по профессии», мастер-классы и экскурсии! А в октябре пройдет торжественное награждение всего проекта.

Положение о конкурсе «Управляющая компания 2023» смотрите здесь.