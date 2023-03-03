Международный женский день выдастся без осадков и ветра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небесная канцелярия балует жителей Иркутска теплыми днями уже практически неделю. К счастью, Международный женский день не будет исключением. Погода в Иркутске на 8 марта 2023 тоже порадует. В праздничный выходной синоптики обещают до +5 градусов! Отличное время, чтобы выехать на природу и отдохнуть в кругу родных и близких.

Погода в Иркутске на 8 марта 2023

- 6 февраля в Иркутск войдет теплая воздушная масса, поэтому 7 и 8 марта горожан ожидает плюсовая температура, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Международный женский день выдастся без осадков и ветра. На севере Иркутской области 8 марта потеплеет до -3…-8, может пойти снег и подуть ветер.

Хоть погода в Иркутске на 8 марта 2023 и будет приятной, но вот в течение месяца она будет нестабильной.

- Очень теплой ожидается первая декада марта, - рассказала ведущий агрометеоролог Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская. - В конце первой - начале второй декад ожидается влияние холодного воздуха и понижение температуры, особенно заметно это будет в ночные часы, когда может похолодать до -20… -25.

Холода отступят только в конце месяца. Тогда столбик термометра в южных районах снова покажет плюс не только днем, но и ночью. В целом среднемесячная температура марта в большинстве районов Приангарья будет на 1-2 градуса выше нормы.

- Климатическая весна придет на 5-10 дней раньше обычного, - говорит Наталья Домбровская.

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