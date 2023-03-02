Восьмиклассница пришла в школу с ножом и угрожала одноклассникам в Улан-Удэ

Девочка сообщила, что не пыталась причинить вред одноклассникам. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вместо учебников восьмиклассница принесла с собой нож в одну из школ Улан-Удэ. Сообщение о том, что девочка угрожает холодным оружием своим одноклассникам, поступило в полицию 2 марта. Кроме того, ребенок засветился с ножом в руках в некоторых пабликах Бурятии. Очевидцы опубликовали фото.

- Сотрудники полиции незамедлительно выехали в учебное заведение и установили личность девочки, - сообщают в ведомстве. - Несовершеннолетняя пояснила, что фото сделано несколько дней назад одноклассницей. Намерений использовать нож не имела.

Сейчас полицейские выясняют подробности этой истории. Также полицейские проведут с учениками профилактические беседы.

Напомним, что ранее в Иркутской области 21-летний парень зарезал незнакомца возле местного ночного клуба. Молодой человек попросил закурить, но, когда услышал отказ, набросился с холодным оружием на мужчину.

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