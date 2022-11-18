«Лучше буду одна, чем так». Участница шоу «Беременна в 16» Настя из Усть-Илимска подала на развод

Спустя несколько месяцев после съемок ситуация в молодой семье не поменялась. Фото: из личного архива героини публикации

Выпуск шоу «Беременна в 16» с участием жительницы Усть-Илимска Анастасией Трифоновой вышел в эфир совсем недавно, 2 ноября. За две недели видео с участием сибирячки набрало почти 4 миллиона просмотров на Youtube-канале «Телеканал Ю». В выпуске девушка рассказала о своей жизни, беременности, непростых отношениях с родителями и мужем – на тот момент 18-летним Андреем. История вроде бы закончилась хеппи-эндом, но неожиданно Настя огорошила своих подписчиков новостью: она подает на развод.

- Да, мы действительно разводимся, - подтвердила корреспонденту «КП-Иркутск» Анастасия Трифонова. – Вот как раз сейчас нахожусь на почте. Отправляю заявление.

Как рассказывала «КП-Иркутск» ранее, молодые люди познакомились в соцсетях и вскоре переписки перетекли в серьезные отношения. К моменту начала съемок ребята встречались уже полтора года. Однако родители избранника дочери не одобряли. Причин для этого было несколько: Андрей нигде не учился и не работал, а еще успел отбыть уголовный срок в тюрьме за кражу велосипеда. Перед тем как молодой человек попал в места лишения свободы, Настя узнала, что скоро станет мамой. Но беременность оказалась замершей. Поэтому, когда Андрей вернулся из тюрьмы, молодые люди решили целенаправленно создать семью и родить еще одного ребенка.

- Мы уже строили планы, где мы будем втроем. Поэтому было очень больно, когда беременность замерла, - рассказывала Анастасия в эфире. – Когда Андрей освободился, мы решили, что нам нужен ребенок.

Родители не поддержали решение молодых. Они выразили сомнение, что юноша сможет содержать семью, пока Настя будет заботиться о ребенке. Так и получилось. На протяжении всего выпуска шоу, девушку не устраивало, что Андрей не может найти работу. Трудиться за копейки парень не хотел, а вместо того, чтобы ходить по собеседованиям предпочитал развлекаться с друзьями. Всю беременность и первые месяцы после рождения ребенка пара жила то у мамы у Андрея, то у родителей Насти. Отношения в паре накалялись с каждым днем. Спустя несколько месяцев после съемок ситуация в молодой семье не поменялась. В итоге девушка решила подать на развод.

Настя огорошила своих подписчиков новостью: она подает на развод. Фото: из личного архива героини публикации

- Ответственность у него так и не появилась. Я надеялась, что что-то изменится, но увы. Он до сих не работает. Мне надоело это терпеть. Я решила, что лучше буду одна, чем так, - признается Анастасия Трифонова. – Сначала он хотел помириться, а потом вроде как был настроен разводиться тоже. Не знаю, даст в итоге развод или нет. Заявление только сейчас подавать буду.

Девушка также живет в Усть-Илимске, вместе со своими родителями воспитывает маленького Рината. Сибирячка признается, что ее сын – это главная мотивация для нее самой и она будет сильно стараться, чтобы дать ему лучшую жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дважды «Беременна в 16». Героиня нашумевшего шоу Настя из Усть-Илимска в 16 лет второй раз решила стать мамой (подробнее)

В шоу не все правда: героиня «Беременна в 16» Лида из Иркутска раскрыла тайну о съемках (подробнее)