Полицейских из Иркутска обвиняют в получении взятки за регистрацию автомобилей без очереди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья прошло задержание действующих сотрудников полиции. Трех правоохранителей и гражданского служащего обвиняют в получении крупной взятки. Незаконные действия пресекли оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России. Возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, с января 2019 года по апрель текущего года три государственных инспектора подразделения технического надзора и регистрации автомобилей Госавтоинспекции в городе Иркутске, а также иные сотрудники указанного отдела, действуя в составе организованной группы, получили незаконное от лиц, оказывающих населению услуги по организации производства регистрационных действий с транспортными средствами вне очереди, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

При этом суммы за оплату «услуг» были разными. Их полицейским передавали наличными и отправляли онлайн-переводами. Обвиняемых задержали. На рабочих местах и в их квартирах проведены обыски.

- По ходатайству следствия обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на 2 месяца, - отмечают в региональном Следкоме.

Следователи СК продолжают устанавливать личности всех, кто был замешан в коррупционной схеме.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, один из фигурантов дела прекратил службу в связи с утратой к нему доверия. Если вина остальных сотрудников будет доказана, их сразу же уволят из органов внутренних дел.

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