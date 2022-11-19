Самолет «Иркутск-Москва» вынужденно приземлился в Новосибирске из-за дебошира. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Пьяный житель Приангарья «посадил» самолет «Иркутск-Москва» в Новосибирске 19 ноября. Сибиряк под действием спиртного вел себя неадекватно: позволял себе грубо общаться с бортпроводниками, материться. На замечания других пассажиров внимания он не обращал. Тогда капитан воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Толмачево.

- После приземления воздушного судна в аэропорту Толмачево мужчина был передан сотрудникам транспортной полиции, - сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Следователи проводят доследственную проверку в отношении авиадебошира за нарушение общественного порядка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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