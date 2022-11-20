«Всем расскажем, что ты изнасиловал девочку»: пара из Усть-Илимска похитила мужчину и шантажировала преступлением, которого не было

Преступную пару осудили в Иркутской области за похищение человека и вымогательство денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Квартира в одном из домов Усть-Илимска. Избитый мужчина просит о пощаде, а похитившая его преступная парочка, то и дело, нанося удары, требуют у него денег. В таком кошмаре сибиряк пробыл два дня. При этом, видимо чтобы не вызывать подозрений у соседей, преступники – 40-летняя женщина и мужчина старше ее на три года – перевозили похищенного из квартиры в квартиру.

- Мы всем расскажем о том, что ты изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, - кричали они ничего не понимавшей жертве. Ведь он никого не насиловал.

Обработав мужчину таким образом, пара отпустила его. И каждый день напоминала о себе и «долге» за их «молчание». Вероятно, испугавшись, что снова может быть похищен и возвращен в этот ад, а может быть, в надежде, что от него отстанут, устьилимец собрал все, что смог – чуть более 10 тысяч рублей - и передал вымогателям.

Наказание не заставило долго ждать. Преступниками заинтересовались следователи. Сотрудники угрозыска задержали подозреваемых. Началось расследование. Оно длилось чуть больше двух лет и наконец пришло к логическому завершению – судебному заседанию, куда было передано дело о преступлениях пары с утвержденным обвинительным заключением.

Мужчина и женщина обвинялись в трех нарушениях закона – в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, вымогательстве и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. И все это совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- В суде вина подозреваемых была доказана, - говорят в СУ СК РФ по Иркутской области. - Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

А что женщина? Ей назначили условный срок – семь лет – и штраф в пять тысяч рублей.

Читайте также:

Что стало с сибирскими Бонни и Клайдом, которые обчищали ювелирки и сбежали со следственного эксперимента из-под носа конвоя. Известному преступному дуэту суд вынес новый приговор (подробности)

Самолет «Иркутск-Москва» вынужденно приземлился в Новосибирске из-за дебошира. Транспортные следователи проводят проверку (подробности)