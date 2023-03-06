«Ваши родные попали в ДТП!»: В Братске задержали курьера, который забрал миллион у жертв и передал мошенникам

Мужчина на допросе во всем признался и рассказал о своей роли в обманах пенсионерок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Здравствуйте! Ваша дочь (сын, внук, внучка) попали в ДТП… - примерно такими словами начинается преступная схема мошенников, которые обманывают в основном пожилых людей, забирая у них деньги.

Аферисты рассказывают, что автоавария серьезная и родственнику пенсионера грозит уголовная ответственность. И тут же предлагают, как этого избежать – «откупиться». Испуганные за будущее своих родных пожилые люди соглашаются на все.

- К вам подъедет человек, передайте ему деньги, - заканчиваются разговоры.

Курьера, который подозревается в осуществлении этой преступной схемы в Братске, накануне задержали полицейские. С его помощью мошенникам удалось выманить у семи пенсионерок в возрасте от 57 до 85 лет больше миллиона рублей.

Брал себе 10%

33-летний сибиряк уже во всем признался. Именно он приезжал, забирал наличные у взволнованных женщин и переводил их на счета аферистам, при этом беря «комиссию» в 10% от каждой сделки. Задания «начальство» присылало ему в одной из мессенджеров.

- Я увидел сообщение в Интернете о вакансии курьера и нажал на него, - рассказывает задержанный. – Согласился на все условия, делал все, что они скажут.

- Понимаете, что совершили преступления? – спрашивают на допросе в МВД.

- Да, - ответил курьер. – Раскаиваюсь. Очень.

Обманутые пенсионерки догадывались, что передали деньги мошенникам, когда связывались со своими родственниками. Каждая из них отдала от ста до трехсот тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению иных подобных преступлений на территории Братска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08