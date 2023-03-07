Около 40 лет, замужем, живет в городе: к 8 марта статистики рассказали всю правду о жительницах Иркутской области

Около 40 лет, замужем, живет в городе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверие Международного женского дня специалисты Иркутскстата подготовили портрет среднестатистической женщины, проживающей в нашем регионе. Что известно о прекрасной половине человечества? Во-первых, они составляют 54,1% населения.

- По итогам прошедшей в 2021 году Всероссийской переписи населения, в Приангарье 1 миллион 281 тысяч женщин.

И если в знаменитой песне на 10 девчонок по статистике 9 ребят, то в Иркутской области на каждую тысячу мужчин приходится 1177 дам. Это второй любопытный факт.

В-третьих, большая часть жительниц обосновалась в городах. В селах и деревнях можно найти лишь 21,2% от общего количества девушек в регионе. Из них слишком молоды, чтобы работать – 18%, уже отправились на пенсию – 30%. Оставшиеся 52% не боятся труда и уверенно покоряют карьерную лестницу.

Еще одна подробность от статистиков: средний возраст наших землячек - 42 года.

- Женщины в среднем старше мужчин на 5 лет за счет большей продолжительности жизни. «Бабий век» на 10 лет длиннее мужского, в среднем - 72 года.

Из барышень в возрасте 15 лет и старше каждая пятая имеет высшее образование, 39% – среднее профессиональное.

Почти у половины (46,6%) женского населения основным источником дохода является зарплата. Еще у 39,6% – пенсии и другие пособия. При этом, каждая десятая девушка находится на иждивении, а 1,6% дам – это бизнес-леди или самозанятые. Лишь 211 жительниц Приангарья во время переписи населения указали в качестве источника средств доход от патентов и авторских прав.

А как у сибирячек обстоят дела с личной жизнью? 17% представительниц слабого пола никогда не связывали себя узами брака, еще 13,5% - разведены. 18,2% в связи с трагическими обстоятельствами стали вдовами. Большая часть женского населения Иркутской области, это 51,3%, замужем.

Заключительная цифра в исследовании от специалистов Иркутскстата. В 2022 году 24,6 тысячи женщин в Приангарье стали мамами, из них каждая третья родила первенца. Также 19 тысяч невест стали женами и официально создали собственную семью.

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