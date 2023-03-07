23 февраля туристы проводили в автомобильном заторе до 3-х часов Фото: Иван МАКЕЕВ

«Поехали отдыхать в Листвянку, в итоге на обратном пути три часа простояли в громадной пробке. Вот тебе и отдых!» - сотнями подобных сообщений делились пользователи сети в минувшее 23 февраля. Продолжительные выходные, хорошая погода и Байкал совсем неподалеку – в 69 километрах от Иркутска – казалось бы, причин не побаловать себя поездкой к живописному берегу озера нет. Однако обстановка на Байкальском тракте вскоре заставила многих автомобилистов пожалеть об этой идее. Пробки в Листвянку 2023 образовались сразу в нескольких местах и начинались от архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Пробки в Листвянку 2023

В чем причина?

Но в чем причина? Дело в том, что на трассе проходит ремонт мостовых переходов. Тяжелая техника и дорожники работают сразу на 43-м, 46-м, 49-м и 52-м километрах. В связи с этим для машин на этих участках организовано реверсивное движение, что и замедляет поток.

Также стоит отметить, что в зеркальную дату 23.02.23 на льду Байкала впервые состоялась массовая свадьба. Заветное «да» произнесли 32 пары влюбленных. Конечно, на церемонию были приглашены семьи и друзья виновников торжества, журналисты и простые зеваки. Для гостей благоустроили каток, построили горки и ледяные лабиринты. При этом анонсировали мероприятие за несколько месяцев. Немудрено, что в этот день в Листвянку рванули тысячи людей.

Когда закончатся работы?

В минтрансе Иркутской области жителей региона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Специалисты служб работают в усиленном режиме, чтобы, как можно скорее, сдать объект. Но каковы точные сроки?

- Движение по обеим полосам Байкальского тракта планируется открыть в августе, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов в ответ на вопрос корреспондента «КП»-Иркутск». - Срок полного завершения работ по контракту - конец октября.

Ждать ли затор по пути на Байкал 8 марта?

Это значит, что пробки в Листвянку 2023 еще несколько месяцев неизбежно будут время от времени встречаться по пути на Байкал. Однако в часы пик и выходные дни дорожные службы обещают вручную регулировать движение, чтобы ускорить пропускную способность. Также сотрудники Госавтоинспекции призывают сибиряков отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть в общественный транспорт. В случае, если без машины никак, то заранее продумайте места для парковки до въезда в тупиковую туристическую зону.

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