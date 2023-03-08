«Заложила золотые украшения в ломбард ради конкурса красоты». Иркутянка стала Миссис Россия BEAUTY

Впереди у иркутянки много профессиональных планов. Фото: из личного архива героини публикации

37-летняя иркутянка Алена Андрейко – мама двоих детей, руководитель рекламного агентства и небольшой строительной компании. Но в своем плотном графике сибирячка всегда находит время для моделинга и творчества. Еще в совсем юные годы Алена принимала участие в съемках местных телевизионных программ и выступала на сцене. В родном Братске она известная вокалистка.

Вместо поддержки хейт

- Меня часто приглашают в различные фотопроекты. Я с удовольствием снимаюсь в рекламе для местных брендов, - рассказывает Алена Андрейко. – И в конце прошлого года на меня обратили внимание организаторы конкурса красоты «Россия Beauty». Сначала предложили принять участие на местном уровне. Сомневалась, но в итоге согласилась. И не зря! Я получила титул гран-при фотомодели «Красавица Сибири»! А через несколько дней я узнала, что меня внесли в реестр участниц конкурса красоты в Москве. И я буду представлять наш город!

Сибирячка даже заложила золотые украшения в ломбард, чтобы принять участие в конкурсе. Фото: из личного архива героини публикации

Алена признается, что, когда объявила о своем участии в конкурсе красоты, то получила немало хейта в социальных сетях. Писали, например, какие конкурсы, внешность-то ничем не примечательная. А Алена не обращала внимания и 2 марта отправилась покорять столицу.

Конкурс «Россия BEAUTY» состоит из трех этапов дефиле. Красавицы демонстрируют себя в спортивных образах, в национальных нарядах и вечерних платьях. А члены жюри, среди которых известные телеведущие, модельеры, дизайнеры и fashion-эксперты, оценивают красоту и харизму каждой участницы.

- Нас было более ста человек в возрасте от 3 до 60 лет, - рассказывает Алена. - В первый день, когда только встретились, я ощущала себя некомфортно. Обстановка какая-то накаленная, все-таки мы ведь конкурентки. Но когда уже прошло первое дефиле, видимо, участницы подуспокоились и стали более дружелюбны. На второй день мы уже знакомились и общались!

лена стала «Миссис Россия Beauty» в своей возрастной категории. Фото: из личного архива героини публикации

Алена признается, участие в подобных конкурсах – удовольствие не из дешевых. Оплата организационных сборов, образы и наряды, косметические процедуры, уроки дефиле. Многих участниц собирают целым городом! Сибирячка же решила, что справится сама. В первую очередь просто потому что постеснялась обратиться к кому-либо за помощью. Да и вдруг не получится вернуться с победой?

Впереди участие в показах Вячеслава Зайцева

- Честно говоря, пришлось даже залезть в долги, чтобы собрать себя на конкурс. В моем бизнесе пока не сезон. Поэтому я заложила золотые украшения в ломбард, чтобы приобрести все необходимое. Если считать косметические процедуры, которые я делала, загар, инъекции, то на все ушло порядка двухсот тысяч рублей, - признается Алена. – А еще очень много тратишь нервов. Я похудела перед участием в дефиле, но, видимо из-за нервов начала набирать вес. И мне пришлось ставить инъекции липолитиков, чтобы скорректировать фигуру. Оказалось, что у меня на них аллергия! В итоге я ставила эти инъекции и вместе с этим пила противоаллергенные препараты…

Старания оказались не напрасными. Алена стала «Миссис Россия Beauty» в своей возрастной категории! Кроме нового титула она также приняла участие в качестве модели на показах модельера Вячеслава Зайцева.

- Это невероятно! Я до сих пор не могу отойти от шока. Спасибо всем, кто поддерживал меня, - делится своими эмоциями Алена. – Что дает мне участие в подобных мероприятиях? В первую очередь, поднимается самооценка. Все-таки когда получаешь этот титул, понимаешь, что не подвела свой город! Еще я получаю много сообщений поддержки от девушек, которые признаются мне, что хотят равняться на меня и уделять больше внимания себе и своей внешности. Мне кажется, это прекрасно!

В октябре Алена отправится на конкурс красоты международного уровня. Фото: из личного архива героини публикации

Впереди у иркутянки много профессиональных планов. В августе Алена вновь посетит Москву, чтобы принять участие в показе одного из именитых дизайнеров. А в октябре сибирячка отправится представлять Иркутск уже на международном уровне конкурса. Правда, в какой именно стране он пройдет пока неизвестно.

- Хочу поздравить прекрасных читательниц «КП» - Иркутск с наступающим праздником весны и красоты! Хочу пожелать, чтобы вы не боялись идти вперед к своим целям! И обязательно любите себя. Когда женщина любит себя – она излучает невероятную энергетику для окружающих, - подытоживает нашу беседу Алена

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