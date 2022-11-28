Как изменятся соцвыплаты и пособия в Иркутской области с 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

Как изменятся социальные выплаты и пособия в Приангарье с 1 января 2023 года? Основные новшества такие же, как и по всей стране, однако есть и региональные особенности. Рассказываем о том, что ждет в новом году.

1. Единое пособие на детей и беременных женщин

Итак, одно из самых важных новшеств - Единое пособие на детей и беременных женщин.

- Универсальное пособие объединит семь различных мер социальной поддержки, в том числе выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, - пояснили заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева и заместитель начальника управления установления соцвыплат Отделения ПФР по региону Юлия Шаталова.

Отметим, что пособие будет доступно семьям, где доходы - ниже прожиточного минимума на человека. Его сумма составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Для чего объединили пособия? Чтобы было проще собрать документы и подать всего одно заявление, а не несколько, как раньше.

2. Ежемесячная выплата из маткапитала начнет выплачиваться с появлением первого ребенка

Раньше Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области каждый месяц выплачивало деньги из маткапитала семьям, в которых родился второй малыш (при условии, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека - а в нашем регионе это 32,1 тысячи рублей). Но с 2023 года эта выплата станет доступна и тем, кто впервые стал мамой.

Выплачивают сумму, равную прожиточному минимуму для детей в регионе. У нас это 14,5 тысячи рублей в месяц.

3. Упростят сбор документов на субсидии ЖКУ

С 1 января 2023 года выплаты по субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут начислять не местные администрации, а управления соцзащиты населения. Это сделает сбор документов удобнее.

- Ближе к концу года мы проведем прямой эфир по вопросам назначения субсидий в новом порядке, - отметила Светлана Иевлева. - Мы постарались максимально его упростить.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, такую поддержку получают пенсионеры и инвалиды. И теперь им станет проще - не нужно будет ходить по разным инстанциям, чтобы собрать все нужные бумаги. Нужно будет лишь обратиться с заявлением и паспортом в местные органы соцзащиты.

Также министр добавил, что больше 90% тех, кому предоставляется субсидия, получают и другие виды соцподдержки. Они также будут начисляться по принципу «одного окна».

4. Изменится порядок и условия предоставления соцвыплаты многодетным взамен земли

С 1 января 2023 года в Приангарье изменится порядок и условия предоставления соцвыплаты многодетным семьям взамен земли. Это подспорье для тех, у кого ипотека.

- Многодетная семья должна будет обратиться с заявлением в министерство имущественных отношений Иркутской области в течение трех месяцев со дня принятия такого решения, но не позднее 15 декабря текущего года, - пояснили в региональном министерстве. - Кроме того, семьи вправе обращаться с заявлением о постановке на учет до 1 сентября.

5. Звание ветерана труда начнут присваивать за стаж работы 40 лет для женщин и 45 для мужчин

С Нового года изменится областной закон «О ветеранах труда Иркутской области». Замминистра социального развития, опеки и попечительства региона Светлана Иевлева отметила, что присваивать это звание начнут тем, кто отработал в Иркутской области 40 лет (для женщин) и 45 лет (для мужчин).

На пенсии ветераны труда получают такие виды соцподдержки, как ежемесячная денежная выплата, льготное зубопротезирование, компенсация 50% оплаты за коммуналку и жилое помещение.

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Где уточнить подробнее о мерах соцподдержки

Единый контактный центр Иркутской области: 8 (800) 600-00-00.