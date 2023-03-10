900 тыс рублей передала пенсионерка из Шелехова мошенникам, но полицейские вернули деньги

Все деньги полицейские вернули пенсионерке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Здоровья Вам, благополучия, всего самого наилучшего, а самое главное бдительности, - такими словами накануне с 8 марта поздравили жительницу Шелехова полицейские.

Эта женщина стала жертвой мошенников, которые обманули ее по многим уже известной схеме: позвонили и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, сбила ребенка. Чтобы, как ей сказали преступники, ее дочь могла избежать уголовного дела, сибирячке нужно передать на лечение и операцию крупную сумму денег.

При этом, на том конце провода с матерью разговаривала и сама «родственница». Она перечисляла вещи, которые ей нужны будут в СИЗО. Пенсионерка не выдержала психологического давления и согласилась исполнить все, что сказал лжеследователь. Он сообщил шелеховчанке как передать деньги.

- Сверток с деньгами забрал курьер такси, - говорят в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. – Однако, перевести средства на счета на счета преступников, не успел. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям сотрудники уголовного розыска задержали «дроппера» до этого момента.

Деньги вернули владелице и пожелали никогда больше не попадаться на уловки мошенников.

- Большое Вам спасибо! – только и смогла сказать пенсионерка, принимая из рук полицейских стопку купюр.

Напомним, что накануне в Забайкальском крае произошел взрыв газа в пятиэтажке. К счастью, всех жильцов, которые оказались под завалами спасатели смогли найти живыми. Одним из последних на носилках из-под крыши здания спустили 7-летнего ребенка. Его голос смогли услышать во время объявленной минуты тишины.

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