Исчезла посреди рабочего дня: врач-гинеколог притворялась мертвой, чтобы спастись от заказавшего ее поклонника

Судьбу отвергнутого ухажера определил суд. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

История достойная голливудского фильма произошла прошлым летом в Забайкальском крае и только сейчас обрела развязку. Итак, под Читой без вести пропала единственная на весь район врач-гинеколог. Местные жители хорошо знали 32-летнюю женщину, так как она принимала пациентов сразу в нескольких близлежащих поселках. Новость тут же разлетелась по округе. Все задавались вопросом: «Как человек мог исчезнуть посреди рабочего дня?».

Первой тревогу забила мать сибирячки, именно она обратилась за помощью к журналистам местного СМИ. По ее словам, очевидцы видели, как дочь села в иномарку без госномеров. А тем же вечером телефон женщины оказался вне зоны действия сети. Несколько дней ее близкие не находили себе места – думали о самом плохом. Но, к счастью, их догадки не подтвердились. Женщина объявилась – живой и невредимой.

Однако с окончанием поисков исчезнувшего врача, вскрылись любопытные подробности. В МВД и СК заявили: успешно предотвращено заказное убийство! При этом люди в форме ловили организатора расправы «на живца». Как? В этом им согласилась помочь несостоявшаяся жертва. Благодаря профессиональным гримерам они инсценировали смерть женщины, а фотографии «трупа» готовились передать заказчику. Примечательно и то, что о готовящемся преступлении полиции рассказал… сам киллер. Мужчина согласился выполнить «грязную работу» по просьбе своего знакомого, а сам пошел к оперативникам и сдал приятеля. Но кому мог перейти дорогу обычный сельский врач?

Как оказалось, отвергнутый ухажер. Человеком, желавшим кончины 32-летней забайкалки, - влюбленный в нее мужчина. Так он решил отомстить ей. Увидев фотографии окровавленного тела, 50-летний мужчина поспешил приехать в Читу, чтобы расплатиться с наемником. Во время передачи денег силовики и скрутили заказчика. Жизнь любимой женщины он оценил в 280 тысяч рублей. Сибиряка поместили под стражу, предъявив ему обвинение по статье «Приготовление к организации убийства по найму». В марте 2023 года состоялся суд.

- В судебном заседании обвиняемый признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении на сайте Черновского районного суда Читы.

Кроме того, поклонник также обязан выплатить пострадавшей женщине 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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