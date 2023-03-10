Охранник магазина из Улан-Удэ переоделся в женщину, чтобы совершить грязные дела, но его подвела плохая актерская игра

В полиции рассказали о биографии "увлекающегося" перевоплощениями мужчины.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Больше 94 тысяч рублей выручки исчезло из магазина самообслуживания в Улан-Удэ. Пропажу заметили утром 8 марта. Придя на работу, администратор обратила внимание на незапертую дверь служебного входа, а позже и – кабинета директора. В последнем стоял сейф, который оказался совершенно пустым.
- На место выехала следственно-оперативная группа МВД. В ходе разбирательства сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления просмотрели записи с камер видеонаблюдения, - рассказали корреспонденту «КП» - Иркутск» в полиции Бурятии.
На кадрах было видно, как некая «дама» в светлом плаще, капюшоне и кожаных перчатках, будто в фильме про шпионов, ножом вскрывает замок, пробирается в кабинет, находит на столе ключ и с легкостью присваивает себе крупную сумму. Однако оперативникам сразу же бросилась в глаза плохая «актерская игра».
- По комплекции и походке подозреваемого полицейские поняли: перед ними мужчина. Сразу была выдвинута и другая версия - учитывая знание расположения камер и иных предметов, злоумышленник является работником торговой точки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.
Далее определить «загадочную незнакомку» не составило труда. Сопоставив зацепки, правоохранители выяснили, что кража – дело рук 24-летнего охранника магазина. К слову, на протяжении всех разбирательств молодой человек всячески помогал в раскрытии преступления, давал показания. Из них стало известно: парень переехал в Улан-Удэ из другого региона около двух месяцев назад и с первого рабочего дня планировал ограбить торговую точку. Перед тем, как идти на «дело», он заранее взял ключ от служебного входа, замаскировался под женщину и ночью проник в здание. При этом ранее подозреваемый уже отбывал наказание в местах лишения свободы.
- Большая часть похищенных денег полицейскими изъята в ходе обыска по месту жительства фигуранта, - заключают в ведомстве.
Тем временем охраннику грозит еще один реальный срок. Против него заведено уголовное дело. Решается вопрос о заключении под стражу.
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