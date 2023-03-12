Ученые создали на Байкале систему для поиска лесных пожаров, случившихся из-за молний

система грозопеленгации ускорит поиск лесных пожаров в Иркутской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, тем самым не допуская увеличения площади горящей тайги, этой весной в Приангарье будут при помощи грозопеленгаторов. Систему грозопеленгации для нашего региона разработали ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук и сотрудники Иркутского научно-исследовательского технического университета.

Сеть станций с приемниками уже сформирована вокруг Байкала.

- Система грозопеленгации работает на основе регистрации электромагнитного излучения молниевых разрядов, - рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве. – При помощи станций с приемными устройствами, которые находятся в четырех точках, будет производиться расчет их координат и параметров.

Известно, что на основе этих исследований, во время пожароопасного сезона будут даже корректироваться маршруты экипажей самолетов, следящих за состоянием лесов с воздуха. Об обнаруженных горящих участках тут же будет известно, это позволит оперативно «брать пламя в кольцо» и тушить его.

- Включение данных системы регистрации молниевых разрядов позволит выявлять произошедшие из-за гроз лесные пожары и точные места их возникновения, - считают в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

До начала пожароопасного сезона система грозопеленгации будет внедрена в геоинформационную систему минлеса региона.

Напомним, что в минувшем 2022 году наиболее крупные по площади пожары были потушены в Катангском районе. Возникли они предположительно именно из-за гроз, так как очаги были далеко от населенных пунктов.

Что касается техногенных пожаров, то они в регионе происходят каждые сутки. Так за сутки 11 марта спасатели тушили возгорания 13 раз, а с начала года зарегистрировано уже больше 900 возгораний.

В одном из случаев избежать трагедии удалось благодаря бдительным парням-очевидцам. Они заметили, что горит веранда одного из домов в СНТ Зеленая горка. Молодые люди тут же вызвали пожарных и понимая, что дорога каждая секунда, перепрыгнули через забор и начали стучасться в окна. К счастью, их услышал подросток в одной из комнат, где в тот момент находились еще трое детей. Он подавал ребятишек мужчинам через окна, а те быстро уносили их в строжку соседнего гаражного кооператива. Из горящего здания удалось спасти шесть человек.

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