Лесной пожар площадью больше 48 тысяч гектаров потушили в Катангском районе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Катангском районе удалось потушить крупный лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составила 48008 гектаров. На тушении работали 71 человек и две единиц техники. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В локализованном состоянии на вечер 23 августа оставалось семь пожаров на общей площади 20746 га: пять – в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 33629 га. Все очаги расположены в Катангском районе. Новых возгораний за минувшие сутки на территории региона не зарегистрировано, - рассказали в ведомстве.

Тушили тайгу 23 августа 421 пожарный-десантник, 126 работников лесопожарных станций и 12 единиц наземной техники.

За обстановкой с воздуха следят легкомоторный самолет Cessna и один Ан-2. Они патрулировали в Жигаловском и Усть-Илимском районах.

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