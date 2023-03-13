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Общество13 марта 2023 5:30

Выбили раму и пробрались в горящий дом: школьников из Иркутской области, спасших беременную женщину и детей, наградят в Москве

Подростки из Шелеховского района стали лауреатами премии «Горячее сердце»
Регина РАХИМОВА
Подростки из Шелеховского района стали лауреатами премии «Горячее сердце».

Подростки из Шелеховского района стали лауреатами премии «Горячее сердце».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе прошлого года жители Приангарья узнали о юных героях, которые спасли из пожара беременную женщину и двух малышей. Два школьника из села Введенщина, что в Шелеховском районе кинулись в горящий дом. Они выбили раму ногами, пробрались внутрь задымленного дома и вытащили трех людей. Тогда сотрудники МЧС наградили парней. А недавно на официальном сайте оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» выставили почетную книгу «Горячее сердце-2023». Оказалось, наши юные спасатели попали в нее и стали лауреатами.

- Кандидатуры ребят были отправлены для рассмотрения в оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце», - рассказала Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. - Всего для рассмотрения было подано 1080 заявок для награждения. Они поступили из 87 субъектов РФ и 8 иностранных государств. Благодарим Фонд социально-культурных инициатив за высокую оценку!

В 2023 году в книгу «Горячее сердце» попали 140 историй, которые описывают различные подвиги 184 лауреатах. Кстати, некоторые герои это общественные организации и объединения. Торжественная церемония награждения состоится 17 мая в Москве.

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