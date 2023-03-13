Выбили раму и пробрались в горящий дом: школьников из Иркутской области, спасших беременную женщину и детей, наградят в Москве

Подростки из Шелеховского района стали лауреатами премии «Горячее сердце». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе прошлого года жители Приангарья узнали о юных героях, которые спасли из пожара беременную женщину и двух малышей. Два школьника из села Введенщина, что в Шелеховском районе кинулись в горящий дом. Они выбили раму ногами, пробрались внутрь задымленного дома и вытащили трех людей. Тогда сотрудники МЧС наградили парней. А недавно на официальном сайте оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» выставили почетную книгу «Горячее сердце-2023». Оказалось, наши юные спасатели попали в нее и стали лауреатами.

- Кандидатуры ребят были отправлены для рассмотрения в оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце», - рассказала Татьяна Афанасьева, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. - Всего для рассмотрения было подано 1080 заявок для награждения. Они поступили из 87 субъектов РФ и 8 иностранных государств. Благодарим Фонд социально-культурных инициатив за высокую оценку!

В 2023 году в книгу «Горячее сердце» попали 140 историй, которые описывают различные подвиги 184 лауреатах. Кстати, некоторые герои это общественные организации и объединения. Торжественная церемония награждения состоится 17 мая в Москве.

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