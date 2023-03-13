«Как сцена из фильмов ужасов»: жителей села в Бурятии напугали «кровавые» ручьи

Жителей села в Бурятии напугали «кровавые» ручьи. Фото: "Мухоршибирь-инфо.24/7"

Лужи ярко-красного цвета не на шутку перепугали жителей села Мухоршибирь в Бурятии. Картина развернулась в районе двух домов по улице Ленина и напомнила сибирякам сцену из фильма ужасов.

- Bce в пaникe, гoвopят - пoxoжe нa кpoвь, - обратились обеспокоенные люди в местный новостной паблик. – А мoжeт, этo чтo-то из-пoд зeмли выxoдит? К примеру, peaктивы. Heпpиятнaя кapтинa.

Лужи неизвестной жидкости заметили возле двух домов на улице Ленина. Фото: "Мухоршибирь-инфо.24/7"

При этом, кроме цвета, ничего примечательного в неожиданно появившихся ручьях нет. Специфический запах отсутствует.

Вода не имеет запаха, говорят в администрации Мухоршибири. Фото: "Мухоршибирь-инфо.24/7"

После того, как жители бросили клич в соцсетях, на место выехали сотрудники местной администрации. Осмотрев территорию, они сделали вывод, что жидкость течет со двора частного дома, в котором никто не проживает. Однако хозяин участка все же нашелся. Он впустил специалистов в ограду, после чего выяснилось, что источник окрашенной воды, скорее всего, кроется у соседей. Но и там следов биологических отходов или краски найдены не были. Глава села обратилась к экспертам с просьбой провести проверку.

Специалистам предстоит выяснить причину появления жутких ручьев. Фото: "Мухоршибирь-инфо.24/7"

- На месте работает государственный инспектор Бурприроднадзора совместно с прокуратурой района и администрацией поселения. О результатах сообщим после выездного обследования, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП»-Иркутск» в ведомстве.

Администрация села отсыпала "карман" из песка, чтобы убедиться, что жидкость течет не с территории домов. Фото: Администрация Мухоршибирского поселения

Уже взяты пробы неизвестной жидкости. Также было решено отсыпать оба участка, откуда могут течь ручьи красного цвета. Правда, не факт, что это поможет. Жидкость могла появиться на поверхности, но сочиться из-под земли. И если это так, красная вода не исчезнет, а будет проявляться вновь. В таком случае специалисты, вероятно, проведут дополнительные исследования.

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