Никто их не спас. Двое малышей в Забайкалье остались дома одни и заживо сгорели при пожаре

Дом, где произошел пожар. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

- Там дети! - кричали соседи, увидев подъехавших пожарных. Из окон деревянного одноэтажного дома валил густой дым. Спасатели рванули внутрь, но нашли лишь тела погибших малышей... Эта трагедия разыгралась в одном из сел Забайкалья днем 7 декабря.

- При пожаре погибли четырехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка, - рассказали подробности в СУ СКР по Забайкалью. - По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра.

Где в этот момент были взрослые, не уточняется. Причина пожара пока тоже неизвестна - на месте работают следователи и сотрудники МЧС. Специалисты проведут все необходимые экспертизы, чтобы выяснить, что произошло в доме. Следователи завели уголовное дело по статье "причинение по неосторожности смерти двум лицам".

Пламя, тем временем, уже потушили. В доме сгорели вещи на площади 15 квадратных метров. Ну а спасатели напомнили, что нельзя оставлять детей дома без присмотра.

Ранее "КП"-Иркутск сообщала, что в Забайкалье судят женщину, по чьей вине могла погибнуть трехлетняя малышка. В бане девочка опрокинула на себя таз с кипятком, обварилась и сутки мучительно умирала.

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