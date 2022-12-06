«Оставил троих детей без матери»: в Бурятии ревнивец до смерти забил жену и отказался впускать в квартиру медиков

Пока сотрудники МЧС вскрывали дверь, душегуб скрывал следы преступления. Фото: СУ СК России по Бурятии

В скорую помощь города Закаменска в Бурятии ночью поступил звонок. На том конце провода напуганный мужчина просил медиков приехать, как можно быстрее – его жена ранена. Но когда фельдшеры и полицейские прибыли по указанному адресу, дверь в квартиру им никто не открыл. При этом время шло на минуты, пострадавшую было необходимо экстренно доставить в больницу. Тогда инспекторы ППС приняли решение вызвать спасателей, чтобы те вскрыли замки. Но оказалось слишком поздно…попав внутрь, они увидели тело 39-летней женщины. На голове, теле, руках и ногах были видны следы ударов ножом, а также синяки и ссадины. В соседней комнате находился муж погибшей, который и позвонил в экстренные службы. Его задержали. Тогда подозреваемый признался, что пока сотрудники МЧС открывали дверь, он замывал следы крови и спрятал под ванной нож… которым и зарезал супругу, оставив без матери троих малышей. По показаниям мужа-душегуба предварительно удалось восстановить детали произошедшего.

- По данным следствия, обвиняемый проживал в арендованной квартире вместе с женой и несовершеннолетними детьми, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - 3 декабря взрослые дома употребляли спиртные напитки, после чего обвиняемый уснул, а жена в этот промежуток времени ушла в гости. В вечернее время, проснувшись, мужчина пошел искать супругу, нашел в квартире у их общего знакомого, после чего на улице по пути домой на почве ревности нанес ей несколько ударов кулаками по голове.

Но на этом «воспитание» жены не закончилось. Вернувшись домой, разъяренный муж продолжил избиение. Он ударял ее кулаками и пинал ногами. А когда и этого показалось мало, то схватился за нож. Около полуночи многодетная мать умерла. Осознав, что женщина не дышит, сибиряк позвонил в экстренные службы, но испугавшись получить срок, передумал впускать кого-либо в жилье. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в республиканском Следкоме.

Теперь следователям предстоит собрать полную доказательственную базу и установить обстоятельства преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потеряла маму и сестру в ДТП, а сама заболела раком. Школа в Братске устроила ярмарку и собрала 200 тысяч для девятиклассницы. (подробности)

Никакого Бэтмена и Русалочки: в детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев. Скандал из-за запрета костюмов зарубежных героев разгорелся в детсадах Бурятии. (подробности)

«Миллионерша ищет мужа»: эффектная брюнетка разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ в поисках суженого. Жительница Бурятии ищет мужа с помощью билборда. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08