СК задержал главу поселка Артемовский, где отключили отопление в 40-градусный мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Приангарья произошло задержание главы поселка Артемовский, где жители 13 многоквартирных домов остались без отопления при 40-градусном морозе. Уголовное дело в отношении должностных лиц администрации следователи СК возбудили сразу по двум статьям: "Халатность", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- Так как мэр поселения принял решение в сентябре сменить теплоснабжающую организацию, процесс был нарушен, - отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. – Повреждена труба диаметром 100 мм.

Из-за прорыва водовода 76 батарей не выдержали перепада температур и лопнули. Люди отогревают промерзшие стены электрическими пушками, но температура в комнатах не превышает -5 градусов. В таких условиях сейчас находятся 27 человек. В пункт временного размещения переехала лишь одна женщина с тремя детьми, еще одного мужчину госпитализировали. По оценкам специалистов, замена трубы, бойлеров и отогревание коммуникаций займет минимум неделю. В поселке действует режим ЧС.

- В настоящее время следователями СК при содействии сотрудников полиции проведены обыски в администрации Артемовского муниципального образования, изъята необходимая документация, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Артемовском 26 ноября. Владельцы замерзших квартир продолжают бороться за свое жилье. Из-за большого количества обогревателей начались скачки напряжения, искрит электропроводка.

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