"Ближайшая бронь - на сентябрь!": реально ли отдохнуть этим летом на Байкале и сколько это будет стоить

Цены на поездки к Байкалу стремительно растут Фото: Иван МАКЕЕВ

До лета осталось совсем ничего, а значит и до отпусков и школьных каникул тоже. Вот и я начала задумываться, куда бы вырваться на отдых. Выбор сейчас более ограничен, чем еще пару лет назад - заграничные направления не особо доступны, а если и доступны, то опустошат кошелек. Для иркутян беспроигрышный вариант - Байкал. А я, хоть и работаю удаленно из Сочи, тоже хочу этим летом отдохнуть на озере! Но оказалось, что попасть туда не так уж просто...

"Ближайшая бронь - на сентябрь"

Так как настроена я довольно решительно, обзвонила базы отдыха в самых популярных туристических зонах Байкала - это Ольхон и Малое море.

- Девушка, март на дворе уже, вы что? Раньше стоило озаботиться этим вопросом. Сейчас могу предложить вам разве что бронь на... сентябрь, - ответили мне в одной из баз.

Я, конечно, предполагала, что отпуск стоит планировать заранее, но в марте загадывать на июль? Что ж, я так просто не сдаюсь, продолжу звонить. Один звонок, второй, третий... и вот наконец-то слышу, что место есть! Но рано я обрадовалась. Ценник - от 7 тысяч за ночь с человека за "эконом" вариант. Если же "эконом" вам фи, то готовьте сумму в два раза больше. Хотя, конечно, есть варианты подешевле - от 4 тысяч рублей за ночь. Но это, как правило, совсем простенькие и неблагоустроенные турбазы. Хотя если просто хотите насладиться видами Байкала, то, пожалуй, подойдет...

Цены выросли на 10-15%

Так я обзвонила еще с десяток баз. Только в четырех оставались места на июльский отдых! И то последние. Но надежда отдохнуть на берегу самого глубокого озера в мире все-таки еще остается.

- Мы пока не открыли бронь, только с апреля, - ответили мне в одной из турбаз.

Так что при желании можно будет урвать местечко. Правда, какие ожидаются цены, на том конце провода умолчали. Эксперты уверены, что ближе к горячему сезону цены вполне могут вырасти снова. Так, в Ассоциации туроператоров России отметили, что летние туры на Байкал в этом году уже подорожали на 10-15%. Причем прибавило в стоимости все: проживание, проезд, экскурсии.

Так что мне, сочинскому туристу, остается надеяться, что коллеги по редакции приютят и подскажут, как пробраться к Байкалу дикарем.

КОМПЕТЕНТНО

Вадим КОПЫЛОВ, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма:

"Ожидается приезд туристов из Китая"

- Делать прогнозы - дело неблагодарное, но я предполагаю, что спрос на отдых на Байкале этим летом будет высоким. Во-первых, в силу ограниченности выбора, а во-вторых, из-за ожидаемого приезда туристов из Китая. Что касается цен, то их повышение было предсказуемым, дорожает совершенно все. Будет ли повышение еще? Не думаю, цены и так уже заметно поднялись по сравнению с прошлым годом. Если хотите сэкономить, и при этом готовы пожертвовать комфортом, то можно поехать на озеро и "дикарем", с палаткой. А вот экскурсии лучше бронировать заранее - как правило, на местах наценка уже серьезная.

КОНКРЕТНО

Почем неделя на Байкале?

Эконом (деревянные домики, территория не благоустроена, в вашем распоряжении - кровать) - от 35 тысяч рублей.

Гостевой дом - от 38 тысяч рублей.

Комфорт (благоустроенная зона, есть варианты развлечений) - от 50 тысяч рублей.

Отель - от 72 тысяч рублей.

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