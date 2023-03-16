Бросила маленького сына и исчезла: пропавшая женщина нашлась спустя 9 лет в Бурятии

Пропавшую 9 лет назад женщину нашли в Улан-Удэ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительная история произошла в Улан-Удэ. Там спустя девять лет отыскалась женщина, которую все это время считали безвестно отсутствующей! Причем, когда она пропала, остался маленький сын, о котором некому было позаботиться. Ребенка определили в опеку.

Оказалось, что все это время сибирячка жила и работала в том же городе. Как получилось, что она не знала о собственном розыске? История умалчивает. Женщина уверяет, что интересовалась судьбой сына, но сведений ей не разглашали.

- Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел заявление Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия об отмене решения о признании гражданина безвестно отсутствующим, - рассказали в суде.

Поскольку в суд женщина пришла лично, с паспортом, то ее по решению суда больше не считают безвестно отсутствующей. Однако решение пока в законную силу не вступило.

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