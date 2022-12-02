Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: афиша, билеты, расписание

Расскажем, какие новогодние спектакли сыграют в театрах Иркутска. Фото: Театр юного зрителя им. А. Вампилова

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске каждый год пользуются спросом у сибиряков. Это и не удивительно, ведь каждый театр города стремится сделать к Новому году для зрителей подарок – премьерную постановку. Смотрим, какие новые и старые добрые спектакли покажут иркутские театры.

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Новый год у Ивана Васильевича

Новогодняя премьера в Иркутском академическом драматическом театре им Н.П. Охлопкова под названием «Новый год у Ивана Васильевича» ждет зрителей. Этот спектакль любимый иркутскими театралами поставил заслуженный артист России Яков Воронов. В спектакли участвуют заслуженный артист Евгений Солонинкин, артисты Анна Дружинина, Антон Залетин, Сергей Кашуцкий, Екатерина Константинова и оба Алексея Орлова, Иван Гущин, Николай Стрельченко, Артем Фальковский и другие.

Спектакль поставлен к 100-летию кинорежиссера Леонида Гайдая. Премьера состоится 23 декабря на основной сцене театра.

Спектакль "Новый год у Ивана Васильевича" в драмтеатре Иркутска

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Волшебник Изумрудного города

Спектакль по знаменитой сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» поставили в Иркутском драмтеатре для детей. Будет здесь и знаменитая Элли со своим четвероногим другом Тотошкой, и Страшила, и Дровосек, и Лев. И, конечно, как же без «Великого и Ужасного» Гудвина, доброй и злой феи.

За основу взято литературное произведение, но вот каким оно будет на театральной сцене в исполнении любимых артистов, маленькие иркутяне увидят не раньше 20 декабря. Именно на этот день назначена премьера. Режиссер-постановщик данной постановки Артем Яцухно.

Спектакль "Волшебник Изумрудного города" в Иркутском драмтеатре

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Двенадцать месяцев в ТЮЗе

Волшебную сказку в одном действии «Двенадцать месяцев» покажут юным иркутским театралам в преддверии Нового года в ТЮЗе Иркутска. В это время хочется еще раз убедиться, что в мире есть добро и чудеса, и постановка по произведению Самуила Яковлевича Маршака поможет в этом.

- Эта удивительная новогодняя история как нельзя лучше подходит для просмотра всей семьей в период зимних каникул, - отмечают в Театре юного зрителя им. А. Вампилова. - В ней много чудес, удивительных превращений, радостных мгновений. Пьеса не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

Взбалмошная юная королева, жадная мачеха со своей дочкой, девочка-падчерица и Двенадцать месяцев ждут вас в гости.

Спектакль "Двенадцать месяцев" в ТЮЗе

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Щелкунчик

Постановка, которая с успехом идет в Театре юного зрителя уже десять лет. Главные герои в этой истории девочка Мари и веселый, смелый Щелкунчик. Он готов защищать свою подругу от любых напастей и даже огромной Мыши, чем заслужил любовь прекрасной Мари.

- Пока ты жив и делаешь добро и отдаешь его людям – волшебство обязательно возвращается, - говорит главный персонаж.

Отличная новогодняя постановка, в которой есть и волшебство, и сказка, и борьба добра со злом.

Спектакль "Щелкунчик" в ТЮЗе

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Снежная королева

Одна из самых трогательных сказок снова на сцене Иркутского театра юного зрителя. Артисты приглашают всех, кто верит в сказки, на постановку «Снежная королева» по произведению Ганса-Христиана Андерсена и пьесе Евгения Шварца о храброй Герде и ее названном братце Кае. Если помните, Кая похищает и увозит в свою ледяную крепость Снежная королева.

- Герда преодолевает столько опасностей, проходит столько испытаний на прочность, что хватит на несколько взрослых жизней, - говорят актеры. - Это только закаляет ее характер, придает силы и уверенность в том, что она вернет брата, чего бы ей это не стоило.

Спектакль "Снежная королева" в ТЮЗе

Двенадцать месяцев в Театре юного зрителя. Фото: Театр юного зрителя им. А. Вампилова

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Заветный свиток для Морозко

История о доброй, трудолюбивой, готовой прийти на выручку любому живому существу девушке Любаше и ее бездельнице-сестре Паве. Последняя, однажды, обманула Любашу, сказав, что жених ее Буслай разлюбил и сватается к Паве. Постановка с успехом идет в Театре юного зрителя им. А. Вампилова уже несколько лет.

- Множество трудностей пришлось испытать Любаше на пути к счастью с возлюбленным, - говорят в ТЮЗе. – Этот простой сюжет по-прежнему, как и столетия назад, жив, актуален, востребован. Он и сейчас, трогает души детей и взрослых, говорит с ними о вере в бескорыстную дружбу, о добре и любви.

Спектакль Заветный свиток для Морозко

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: «Двенадцать месяцев» в музтеатре

Еще одна вариация знаменитой новогодней истории от детского музыкального театра «Стрекоза» на малой сцене Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского.

- Этот яркий, запоминающийся спектакль написан в жанре мюзикла, - говорят артисты. - Он наполнен пением, танцами и диалогами. Действие сопровождают фрагменты пьес из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».

Спектакль Двенадцать месяцев в Иркутском музыкальном театре

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: Госпожа-метелица

Сказку-мюзикл по мотивам знаменитого произведения братьев Гримм приготовили к Новому году в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.

- В основе сюжета лежит история о взбалмошной мачехе, ее лентяйке дочери, недотепе-женихе и трудолюбивой падчерице, - говорят в музтеатре.- Как-то раз падчерица обронила в колодец веретено и оказалась в волшебном таинственном царстве холода и льда Госпожи Метелицы.

Девушка помогала Метелице во всем и получила достойную награду. Увидев это, мачеха решила отправить в Госпоже и свою дочь-лентяйку. Чем закончилась история? Спешите в театр. Постановка длится всего час.

Спектакль Госпожа-Метелица

Новогодние спектакли 2022-2023 в Иркутске: «Новый год в Прибайкальском лесу» и «Иван-царевич и Новый год»

Эти два спектакля на Новый год приготовили маленьким иркутянам артисты Иркутского Городского театра народной драмы. Сначала играть будут «Новый год в Прибайкальском лесу» - 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 декабря. После – 21, 22, 24, 30 декабря - «Иван-царевич и Новый год». Обе новогодние сказки поставлены Михаилом Корневым.

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