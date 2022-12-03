Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: афиша, билеты, расписание

Расскажем, где пройдут новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый год – время детских елок, праздничных вечеров и встреч с главными волшебниками этого праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. Расскажем, где пройдут новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске. А найти их можно будет и в городе, и за городом, и на улице, и даже в музеях.

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Приключение Машутки и Мурзика

Настоящая новогодняя вечеринка у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой ждет ребятишек в Доме Рогаля. В музее каждый год проводят такие встречи со сказочными персонажами и детям они по душе. Каждый раз организаторы предлагают новую интересную историю и небольшой спектакль. В этот раз юные иркутяне увидят представление «Приключения Машутки и Мурзика». На праздник можно взять с собой костюм. Музейщики позаботились о том, чтобы желающим было, где переодеться. Также можно будет рассказать Деду Морозу небольшое стихотворение. Волшебник готов всех выслушать.

На празднике ждут и взрослых. Они могут поучаствовать в интермедии или пройтись по залам Дома Рогаля.

Новый год в Доме Рогаля

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Экскурсия со Снегурочкой

В Иркутском областном краеведческом музее для ребятишек регулярно готовят различные интересные события по всем большим праздникам, и, конечно, Новый год обязательно в этом списке. Так, на этот раз в отделе истории экскурсии для детей будет проводить … Снегурочка!

- Внучка Деда Мороза расскажет, как праздновали Новый год коренные народы Иркутской области - буряты, эвенки и тофалары; как отмечали праздник на Руси и когда в России Новый Год стали праздновать 1 января, как Рождество и Новый год отменили в эпоху СССР, а затем вернули, вложив в праздник новый смысл, - анонсируют событие музейщики.

Согласитесь, познавательно! Такой рассказ, да еще и из уст Снегурочки, послушать интересно будет и детям, и их родителям.

Экскурсия со Снегурочкой

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Новогодний квест

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьева-Амурского для иркутских ребятишек также приготовили интересную игру – квест «Новогодний». В нем будут задания на новогоднюю и краеведческую тематику. Ответы на все задания гости музея смогут найти, осмотрев экспонаты отдела.

- Игра способствует получению краеведческих знаний, развитию у участников логического и ассоциативного мышления, воображения, находчивости, умения работать в команде, - говорят организаторы.

Новогодний квест в Краеведческом музее

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Зимние забавы в «Тальцах»

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» уже приехал Дед Мороз. Он готов пообщаться с ребятами каждую субботу до конца 2022 года (кроме 31 декабря, а то еще подарки развозить на оленьей упряжке). Избушка кудесника находится в Приказной избе.

- Каждый желающий сможет пообщаться со сказочным персонажем, а за рассказанный стишок или исполненную песню и Похвальную грамоту получить или сладкий презент, - отметили в музее. – Также с Дедом Морозом можно сделать фото на память, а после просто погулять по музею.

А со 2 по 8 января в «Тальцах» начнутся самые настоящие народные гуляния. Музейщики вместе со сказочными героями приглашают иркутян принять участие в зимних забавах – катании со снежных горок, а также на собаках и лошадях. Желающие смогу заглянуть в резиденцию к Деду Морозу, встретиться с Марьей-искусницей в мастерской или Бабой-ягой в ее домике.

Конечно, на центральной площади музея нарядят елку. Вокруг нее расположат зоны с играми и забавами. Возможно, кому-то удастся мешками побиться, кому-то на ходулях походить.

В трактире можно будет полакомиться русской кухней, выпить горячего чая с выпечкой. Или самим устроить пир в специальной пикниковой зоне.

Зимние забавы в Тальцах

Новый год для детей - это втреча с Дедом Морозом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кстати, Иркутске резиденция Деда Мороза откроет свои двери 17 декабря. В выходные и праздничные дни юные иркутяне смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой в сквере имени Кирова, в в будни поговорить со сказочными персонажами в режиме онлайн.

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Щелкунчик

Филармония Иркутска также ежегодно готовится для детей различные новогодние представления. В этом году только в концертном зале на Дзержинского их два. Первым новогодним презентом станет сказка «Щелкунчик» для младшего школьного возраста. Ее прочтет артист Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского Станислав Чернышев, и, конечно музыканты сыграют фрагменты знаменитого балета Петра Ильича Чайковского.

Щелкунчик в Филармонии

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Мульти-пульти-Новый год

Второй подарок от артистов Иркутской филармонии – новогодний мульконцерт «Мульти-пульти-Новый год». Прозвучат песни из мультиков «Маша и Медведь», «Фиксики», «Холодное сердце», «Снежная королева», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и других. А еще музыканты обещают веселые интерактивные игры, танцы и занимательные конкурсы.

Мультконцерт в Филармонии

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Новогоднее приключение царевны Будур

Необычную историю покажут детям в Органной зале. Сказ пойдет о прекрасной царевне из жарких стран. Царевна Будур услышала от Джина, как отмечают Новый год в России. И так ей захотелось на это посмотреть своими глазами, что она попросила волшебника поменять ее местами со Снегурочкой.

- Снегурочка остается во дворце, а царевна Будур попадает в новогодний лес, где ее ждут забавные встречи с лесными жителями и Дедом Морозом и удивительные новогодние приключения, - рассказывают музыканты.

Прекрасная царевна Будур, узнав от Джина, как в России встречают Новый год, просит волшебника из бутылки доставить во дворец Снегурочку, чтобы поменяться с ней местами.

Новогоднее приключение царевны Будур в Органном зале

Новогодние представления для детей 2022-2023 в Иркутске: Новогодняя почта Деда Мороза

Детский новогодний концерт в Органном зале. Исполнять музыку будет знаменитый ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет».

- У Деда Мороза много дел, подарки раздать, а еще ведь и прочесть все письма от ребят - на помощь в чтении ему придут наши самые любимые герои сказок и мультфильмов – Зимушка-Зима, почтальон Печкин и кот Матроскин, - говорят организаторы. – Вместе с вокалистами Иркутской филармонии ребята споют песни из отечественных мульфильмов.

Новогодняя почта Деда Мороза в Органном зале

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