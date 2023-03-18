Волонтеры спасли кота от мучительной смерти, но тот все равно остался чем-то недоволен

За грозный вид его назвали Графом. Фото: фонд «Собака счастья»

Этого рыжего кота волонтеры назвали Графом за грозный взгляд, деловой нрав и внушительные размеры. Еще пару дней назад бродяжка скитался по улицам Улан-Удэ в поисках еды, а сегодня его осматривают ветеринары, подготавливая к поиску нового хозяина. Повезло, так повезло! Однако, судя по выражению морды усатого, он все же остался чем-то недоволен.

- Еще один «бывшедомашний» питомец, с которым наигрались и отправили восвояси, сегодня попал к нам в фонд, - поделились новостями о новом подопечном в приюте «Собака счастья». - Чертовски красив, спокоен, тяготы жизни на улице принял с достоинством, только немного уши отморозил.

Таким кота нашли на улице. Фото: фонд «Собака счастья»

К слову, нашли Графа в районе жилого дома на улице Дивизионной. Для местных зоозащитников это место связано с ужасными событиями. Как стало известно «КП»-Иркутск, с 2020 года некто мучает и убивает бездомных животных, которые находят пристанище в располагающихся рядом дворах и подвалах. Так, ранее добровольцы спасли из лап смерти кота Алекса с тремя пулевыми ранениями. А в этом году в одном из подъездов в тяжелом состоянии нашли еще одну жертву. На его спасение был открыт денежный сбор, но оказалось слишком поздно. Черный котик по кличке Мерлин скончался в ветеринарной клинике из-за последствий отравления. Сегодня волонтеры постоянно дежурят в этом районе, чтобы найти дворняг раньше живодеров. Однако, в последнее время по адресу стало появляться все больше брошенных четвероногих. Сотрудники фонда уверены, что надоевших питомцев свозят сюда жители города, узнавшие о работе волонтеров.

Впереди у Графа УЗИ и анализы. Фото: фонд «Собака счастья»

Тем временем, Граф вновь привыкает быть домашним.

- Наш новый воспитанник сейчас на стационаре в клинике. Завтра он пройдет узи и сдаст анализы, чтобы мы убедились, что на улице он не подхватил инфекции, - делятся в «Собаке счастья».

На оплату всех необходимых процедур требуются средства. Волонтеры просят людей помочь.

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