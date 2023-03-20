11 дней без вестей: в Бурятии никак не могут найти 15-летнего подростка. Фото: МВД Бурятии

МВД Бурятии объявило о поисках 15-летнего Михаила Трифонова. По данным министерства, подросток сбежал из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный». Соцучреждение находился в селе Баргузин.

-Подросток самовольно покинул соцучреждение 9 марта около 13.00, - добавили в полиции.

В МВД также отметили, что подросток уже неоднократно уходил. Из примет Михаила: европейская внешность, рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

В тот день он был одет в удлиненную куртку черного цвета, черные кофту и брюки, кроссовки темно-синие. Также при нем была сумка через плечо. Полиция предполагает, что он может быть в городе Улан-Удэ.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Ангарске 23-летний парень нашел работу, за которую теперь может сесть в колонию.

Кроме этого, окончены поиски 49-летней женщины, пропавшей в Иркутске.

При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30131)41-432, 8(924)396-91-94 или 102 (112).

При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30131)41-432, 8(924)396-91-94 или 102 (112).