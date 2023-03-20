23-летний парень нашел работу, за которую теперь может сесть в колонию

В Ангарске поймали дроппера, забравшего у пенсионерки 380 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске сотрудники полиции задержали очередного "дроппера". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В полицию обратилась 85-летняя жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что является сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что дочь пенсионерки попала в ДТП и является виновницей происшествия. Он потребовал от пенсионерки 2 миллиона рублей, чтобы урегулировать конфликт, - говорят в ведомстве.

Однако таких денег у пенсионерки не было, поэтому она предложила мошеннику 380 тысяч рублей. Мужчина согласился и на эту сумму. После к пенсионерке приехал курьер, который и забрал деньги.

Вскоре полицейские отыскали курьера, им оказался 23-летний житель Иркутского района. Он быстро признался в содеянном. С его слов, он получал 15% от суммы, которые отдавали жертвы.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что трое фермеров отдали мошенникам свыше 200 тысяч рублей в Тулуне.

Также мы сообщали, что в Ангарске завели уголовное дело на мужчин, сливавших топливо из чужих авто. После этот дизель они сдавали в пункт приема, а деньги делили между собой.

Кроме этого, стало известно, что лесхоз Иркутской области обвиняют в нецелевом расходовании 72 млн рублей.